確定要入監前夕 魏應充出席台東書屋孩子冠軍餅乾上市記者會

孩子的書屋基金會董事長兼執行長陳彥翰（左）、頂新和德文教基金會創辦人魏應充（中）與黑孩子黑咖啡店長陳彥諦（右）推薦大家台東孩子的書屋創作的冠軍餅乾「酒釀洛神長頸鹿夾心餅」。（頂新和德文教基金會提供）

2019-11-06 21:14:30

〔記者林曉雲／台北報導〕台東「孩子的書屋」創辦人「陳爸」陳俊朗生前寄予厚望的「酒釀洛神長頸鹿夾心餅」，去年拿下頂新和德文教基金會「將才學堂烘焙競賽」最佳在地點心獎，今天宣布將回書屋育成中心「黑孩子黑咖啡」及所屬的電商通路上市，被判決定確定5年9個月執行刑期的頂新前董事長魏應充，今天下午也出席記者會。

魏應充是頂新和德文教基金會創辦人，多年前他到台東向陳爸請益，陳爸提到很多孩子不應該以成績好壞定論，而是需要為他們找到技職的一片天，從2017年起推動「將才學堂烘焙技職教育計畫」，與許多公益團體合作，提供高關懷孩子烘焙技職訓練，學成後輔導報考丙級證照，並透過烘焙大賽及就業媒合等管道，協助高關懷孩子尋找人生出路。

張同學等5名書屋孩子歷經10個月培訓，創作研發出「酒釀洛神長頸鹿夾心餅」，去年拿下年度競賽冠軍餅乾獎項，今年在布列德麵包店公益上市2個月期間，銷量近萬個。餅乾創作者之一的張同學學業成績不理想，加上破百公斤「重量級」體型，原本相當缺乏自信，進入孩子的書屋後，在老師的陪伴中變得敢於接受各種挑戰，更在陳爸鼓勵下進入將才學堂烘焙技職教育班，現已進入烘焙相關科系就讀。

陳爸的大兒子、現任孩子的書屋基金會董事長兼執行長陳彥翰表示，這款冠軍餅乾能夠在地上市，對這些高關懷孩子是很大的肯定與支持，夢想真的可以憑藉努力來實踐。他表示，很可惜父親沒來的及看到餅乾在布列德販售盛況，這次帶回黑咖啡及電商平台，希望能讓更多民眾嚐到它獨一無二的味道。書屋的夥伴們也會延續陳爸精神，持續照顧這些高關懷偏鄉孩童。

魏應充在記者會中表示，目前已有近200位孩子接受專業烘焙技職訓練，超過半數以上的學員成功取得麵包或蛋糕丙級證照，這個計畫只是起點，希望將才學堂未來能持續拓展各項協助計畫，成為孩子們最大的支柱，協助更多孩子們創建屬於他們的夢想舞台。

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