長庚開發試劑 用唾液20分鐘快篩口腔癌

科技部今天在松山文創園區舉行「法人鏈結產學合作成果發表會」。（記者簡惠茹攝）

2019-11-06 21:15:39

〔記者簡惠茹／台北報導〕口腔癌早期發現才能早期治療，但是目前篩檢遇到瓶頸，長庚大學分子醫學研究中心教授余兆松團隊，開發出癌症檢測試劑，使用唾液20分鐘就能快篩口腔癌，不受限於單一病理切片，今天獲得法人鏈結產學合作成果績優案源第一名。

科技部今天在松山文創園區舉行「法人鏈結產學合作成果發表會」，串聯運用法人鏈結產學合作、科學園區生醫創新落整合推動計畫，以及價創計畫，展出近50件研發成果，科技部長陳良基致詞時表示，學校概念性發想，經過法人協助琢磨，讓學界成果發光發熱，感謝業界為了競爭力的提升一起合作，吸引業界投入3.2億元。

長庚大學團隊經國研院輔導，開發出癌症快篩試劑成品，余兆松表示，台灣口腔癌每年新增5000例，男性發生率更是世界第一，台灣男性癌症死因排名第四，但是目前口腔癌篩檢，主要以目視搭配病理切片檢查為主，因為篩檢而提升發現早期癌症的比例只有3到4%，原因是口腔癌前病變有多達20種，仰賴醫生主觀判斷和單一切片。

余兆松團隊經過國研院輔導，開發出癌症檢測試劑，他指出，團隊首先鎖定口腔癌篩檢，目前口腔癌在市面上沒有任何生物標記，可以用來協助篩檢，他們的研究使用唾液，20分鐘結果就可以出爐，可以應用於偵測早期口腔癌、預測性轉變和術後監測追蹤。

余兆松十年前跟加拿大學者合作，開發出台灣第一個質譜同步定量比較技術，余兆松表示，這技術不需要抗體，就可以比較出檢體的優劣，也因此可以提高成功率，透過這項技術，他們從幾百個癌症標記中，挑出比較好的標記，這是他們的關鍵技術。

余兆松指出，試劑已經開發出來，預計明年可以進入臨床試驗並陸續上市，同時正在開發胰臟癌的生物標記技術，將來抽血就可望可以使用試劑快篩胰臟癌。

長庚大學分子醫學研究中心教授余兆松團隊，開發出癌症檢測試劑。（記者簡惠茹攝）

長庚大學分子醫學研究中心開發出癌症檢測試劑。（記者簡惠茹攝）

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