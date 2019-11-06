為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

長庚開發試劑 用唾液20分鐘快篩口腔癌

科技部今天在松山文創園區舉行「法人鏈結產學合作成果發表會」。（記者簡惠茹攝）

科技部今天在松山文創園區舉行「法人鏈結產學合作成果發表會」。（記者簡惠茹攝）

2019-11-06 21:15:39

〔記者簡惠茹／台北報導〕口腔癌早期發現才能早期治療，但是目前篩檢遇到瓶頸，長庚大學分子醫學研究中心教授余兆松團隊，開發出癌症檢測試劑，使用唾液20分鐘就能快篩口腔癌，不受限於單一病理切片，今天獲得法人鏈結產學合作成果績優案源第一名。

科技部今天在松山文創園區舉行「法人鏈結產學合作成果發表會」，串聯運用法人鏈結產學合作、科學園區生醫創新落整合推動計畫，以及價創計畫，展出近50件研發成果，科技部長陳良基致詞時表示，學校概念性發想，經過法人協助琢磨，讓學界成果發光發熱，感謝業界為了競爭力的提升一起合作，吸引業界投入3.2億元。

長庚大學團隊經國研院輔導，開發出癌症快篩試劑成品，余兆松表示，台灣口腔癌每年新增5000例，男性發生率更是世界第一，台灣男性癌症死因排名第四，但是目前口腔癌篩檢，主要以目視搭配病理切片檢查為主，因為篩檢而提升發現早期癌症的比例只有3到4%，原因是口腔癌前病變有多達20種，仰賴醫生主觀判斷和單一切片。

余兆松團隊經過國研院輔導，開發出癌症檢測試劑，他指出，團隊首先鎖定口腔癌篩檢，目前口腔癌在市面上沒有任何生物標記，可以用來協助篩檢，他們的研究使用唾液，20分鐘結果就可以出爐，可以應用於偵測早期口腔癌、預測性轉變和術後監測追蹤。

余兆松十年前跟加拿大學者合作，開發出台灣第一個質譜同步定量比較技術，余兆松表示，這技術不需要抗體，就可以比較出檢體的優劣，也因此可以提高成功率，透過這項技術，他們從幾百個癌症標記中，挑出比較好的標記，這是他們的關鍵技術。

余兆松指出，試劑已經開發出來，預計明年可以進入臨床試驗並陸續上市，同時正在開發胰臟癌的生物標記技術，將來抽血就可望可以使用試劑快篩胰臟癌。

長庚大學分子醫學研究中心教授余兆松團隊，開發出癌症檢測試劑。（記者簡惠茹攝）

長庚大學分子醫學研究中心教授余兆松團隊，開發出癌症檢測試劑。（記者簡惠茹攝）

長庚大學分子醫學研究中心開發出癌症檢測試劑。（記者簡惠茹攝）

長庚大學分子醫學研究中心開發出癌症檢測試劑。（記者簡惠茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嘜擱嚼檳榔！台灣1年逾2千人死於口腔癌
2019-10-29 10:59

嘜擱嚼檳榔！台灣1年逾2千人死於口腔癌
壓力大嗜菸、酒、檳榔 壯年爸罹口腔癌
2019-10-22 19:09

壓力大嗜菸、酒、檳榔 壯年爸罹口腔癌
「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態

「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態
防治口腔癌 47公頃檳榔園轉型改種油茶樹
2019-03-01 06:00

防治口腔癌 47公頃檳榔園轉型改種油茶樹
杜絕口腔癌從供應端著手 民團：檳榔園可轉作油茶樹
2019-02-27 13:03

杜絕口腔癌從供應端著手 民團：檳榔園可轉作油茶樹

網友回應

臺北市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播