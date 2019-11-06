宜蘭鐵路高架化原則通過 總經費252.09億、將新增1站

交通部今天召開宜蘭鐵路高架化可行性評估審查會議，有條件通過。（記者林敬倫攝）

2019-11-06 18:11:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今天召開宜蘭鐵路高架化可行性評估審查會議，交通部政務次長黃玉霖說，審查後確認該案原則可行，有條件通過，但宜蘭縣政府尚未與台鐵局就5個車站開發計畫達成共識，所以，審查委員會要求雙方要達成共識後，再修訂相關計畫內容，由鐵道局與台鐵局確認後就可報行政院。

宜蘭鐵路高架宜蘭至羅東段計畫範圍，全長約16.1公里，總經費約252.09億元、自償率約3.86％，範圍內已竣工的高架鐵路長約3.7公里（校舍路以南至蘭陽溪），將以全線原地高架方式進行。

宜蘭鐵路高架化案跨越宜蘭市、五結鄉及羅東鎮三行政區，會將宜蘭、二結、中里、羅東等4站高架化，並新增1處縣政中心站；完成高架化後可消除目前現有9處平交道，解決列車通過等候時間及減少交通瓶頸與安全事故，並消除前後站生活圈與交通阻隔，平衡鐵路東西城鄉發展，提高土地使用效率，形構大眾運輸導向土地發展模式。

黃玉霖說，交通部這1年來基於都市發展、場站開發等，已主動找彰化縣政府、嘉義縣政府、新竹縣政府、桃園市政府等單位研商，由台鐵與縣市政府先就立體化計畫場站開發進行磋商，再審查前解決很多問題後計畫才會推動比較順利。這次宜蘭鐵路高架化計畫，委員會是期待宜蘭縣府可更積極來跟台鐵局研商都市發展與場站開發，才能提高整個計劃經濟效益。

至於自償率方面，黃玉霖說，目前仍是依原定辦法進行審查，宜蘭縣府代表有表達已取得議會同意，相關經費可配合該計畫。

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