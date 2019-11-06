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照紅外線燈緩解痠痛會曬黑？ 食藥署提醒注意事項

食藥署提醒，使用紅外線燈有一些注意事項，例如若有外傷、皮膚病、飲酒、糖尿病，未經醫師同意應避免使用。（食藥署提供）

食藥署提醒，使用紅外線燈有一些注意事項，例如若有外傷、皮膚病、飲酒、糖尿病，未經醫師同意應避免使用。（食藥署提供）

2019-11-06 19:51:19

〔記者吳亮儀／台北報導〕長時間坐辦公室、勞力工作容易導致肩頸僵硬不舒服，許多人會買「紅外線燈」來，想替身體酸痛部位加熱，緩解肌肉疼痛，但又看到網路傳言「紅外線燈會使皮膚曬黑」，讓不少人卻步。

食品藥物管理署在官方網站「闢謠專區」專文指出，「紅外線燈」是具有可散射紅外線波長（約700nm到50000nm）能量，可提供局部加熱的第二等級醫療器材，與會使皮膚曬黑的紫外線波長不同（約200nm到400nm），「日常使用並不會導致皮膚曬黑」。

不過，並非所有肌肉疼痛、僵硬的人都適用「紅外線燈」，食藥署科長吳亭瑤說，對熱敏感或照射部位有外傷、發炎性傷口及皮膚疾病的病患，都不適合使用。

吳亭瑤也指出，使用鎮定劑、止痛藥者，飲用含酒精飲料者，及糖尿病患者，因為皮膚對於熱的知覺可能會降低，為確保安全，在沒有醫囑的情況下應避免使用。

吳亭瑤也提醒， 在家使用「紅外線燈」時，需注意使用時間及距離，因「紅外線燈」的原理為提供局部加熱，長時間或近距離的照射，可能會造成皮膚灼傷。此外要特別留意的是，千萬不要將光線直照臉部，以免傷害眼睛。

食藥署提醒，購買紅外線燈時可參考「醫材安心3步驟，首要先「認」識紅外線燈是醫療器材，第二是在購買產品時「看」清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號及標示，第三則是在使用前要詳閱說明書，依說明書正確使用醫療器材。

食藥署指出，紅外線與紫外線波長不同，日常使用紅外線燈不會導致皮膚變黑。（食藥署提供）

食藥署指出，紅外線與紫外線波長不同，日常使用紅外線燈不會導致皮膚變黑。（食藥署提供）

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