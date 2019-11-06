日評估排放核廢污水 綠色和平籲台關注

蕭恩．伯尼指出，日本政府計畫2020年減少核汙水計畫已確定失敗，若日本排放核汙水，將會以比原先預估更快的速度影響台灣。（記者羅綺攝）

2019-11-06 19:38:24

〔記者羅綺／台北報導〕福島核災至今已8年多，但仍持續有地下水進入福島核電廠並成為核輻射污水，綠色和平資深核能專家蕭恩．伯尼（Sean Bernie）來台召開記者會示警，日本政府計畫2020年減少核汙水計畫已確定失敗，若日本排放核汙水，將會以比原先預估更快的速度影響台灣。

伯尼指出，根據東京電力公司公開資料，仍有高達81%位於儲槽的核污水，尚未達到容許的排放標準，其中氚、鍶等有害人體的輻射元素都超標。

伯尼進一步指出，東京電力公司至今未完全利用其可建置儲存槽的土地，福島雙葉町、大手町均可以再建造儲存槽，但卻對外宣稱已無力再儲存核污水，須排放至太平洋；排放汙水最大衝擊對像是日本當地社區，尤其是日本東北各省沿岸，因此地方政府、居民與漁民均相當抗拒，鄰近的韓國也大力反對。

另外，根據X. San Liang 與 Yineng Rong在2018年11月發表的海洋模擬數據指出，2011年核災後，從福島隨著核污水被排入大海的銫137，會循海流在2012年至2013年之間內抵達台灣北方海域，並在2014至2019年達到高峰。雖然台灣北方海域的輻射濃度比日本沿岸海域低，但模擬結果也代表從福島第一核電廠排放的污水，將會更快影響台灣，輻射物質甚至會流到台灣北側的中國東海。

伯尼認為，福島核災至今的危機還有很多尚未解決，日本是很多海洋相關公約的締約國，日本政府仍應恪守國際公約，承諾長期的核污水儲存計畫，勿將核污水排放於太平洋；若日本決定要排放核汙水到大海中，不但要有正當理由向各國解釋，汙染釋入海洋將造成什麼影響，並需要跟周遭地區討論以及取得其同意，才能執行。

伯尼提醒，福島核污水議題是跨越國界的問題，台灣原能會除了全面持續監測，台灣政府也應該透過外交管道，要求日本政府停止排放核污水的計畫。

伯尼強調，福島核災帶來深刻的啟示，不論是日本或台灣的核電廠，都可能造成深遠的災害，而災害後更要用巨額的成本與長遠的時間來試圖復原。台灣正朝向廢核的正確方向，藉由轉移到非核與非化石燃料的再生能源系統，才是對抗氣候變遷、符合能源永續性的正確方向，核能不應該再被當成是永續能源的選項之一。

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