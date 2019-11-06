打針片》中國搶走流感疫苗？3分鐘破解「荒謬謠言」

公費流感疫苗開打在即，今年分三階段實施。（記者余家緯攝）

2019-11-06 18:48:22

〔記者胡琪俐／台北報導〕台灣歷年流感疫情，大多從11月下旬開始升溫，今年公費疫苗從11/15開始，分為三個階段開打，創下史上最晚開打的一次，也衍伸出不少問題。以下整理出常見迷思，由疾管署副署長羅一鈞、小兒科醫師車參薇一一解答。

先前網路流傳，流感疫苗被中國搶走，導致史上最晚開打?疾管署副署長羅一鈞說：「當初聽到這個消息，覺得非常荒謬可笑啦！」他進一步解釋，中國大多自己生產疫苗，鮮少從國外進口。至於延遲原因為何？羅一鈞指出，世界衛生組織往年會在2月公布疫苗候選株，今年延遲到3月底才公布，因此影響到公費疫苗開打時間。

疫苗這麼晚才打，來不及產生保護力？羅一鈞指出，今年疫情比往年反常，以往台灣夏天秋天，不會有什麼流感流行，不過今年開學前後有一波流感高峰，預估病毒會到一月初期，才又正式進入流行。

四價和三價流感疫苗差別是什麼？羅一鈞解釋，今年公費流感疫苗首度由三價升級為四價，四價相較三價疫苗，多了1種B型疫苗株。幼兒需要減量嗎？小兒科醫師車參薇指出，幼兒不需要減量，四價流感疫苗經過改良，所以六個月以上的小朋友，即可以施打全劑量0.5c.c.。

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