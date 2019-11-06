推動囤房稅改革 時力籲民進黨：不要說一套做一套

時代力量立委黃國昌（中）、新竹市立委參選人高鈺婷（右）與新竹市議員林彥甫（左）今天召開舉行「台灣需要囤房稅執政黨勿打假球！」 記者會，呼籲執政黨政治人物不要在地方說一套、中央做一套，應立刻推動囤房稅改革，落實居住正義。（記者廖振輝攝）

2019-11-06 19:25:01

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌、新竹市議員林彥甫與時力立委參選人高鈺婷今天共同召開記者會，會中提到，當時還在角逐新竹市長的林智堅曾承諾當選後要興建1500戶社會住宅，但至今仍未有著落；高鈺婷則點名，民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝已表態支持推動囤房稅，但財政部長蘇建榮卻公開表態不願推動，痛批民進黨對囤房稅推動是「地方說一套，中央做一套」。

時力立委黃國昌說，國民黨總統候選人韓國瑜今天爆發「假庶民真豪宅」事件，凸顯韓國瑜實際上就是炒房，「只不過是炒房失敗」，對年輕人而言，高房價的痛苦才是政治人物該解決的問題。

黃國昌更點名，新竹市長林智堅曾出席2014年在仁愛路舉行的巢運活動，當時林智堅承諾，要興建1500戶社會住宅，如今已經2019年，興建社會住宅的戶數仍然掛零，呼籲各政黨與每位政治人物，不應再迴避此問題。

時力立委參選人高鈺婷則說，自己作為一個工程師，也是兩個小孩的媽媽，參選以來最大目標就是希望減輕新竹市年輕家庭的生活壓力，因此這次也將囤房稅改革作為自己的主要政見之一，她要求政府應立刻推動囤房稅改革、落實居住正義，同時執政黨應明確回應是否支持囤房稅修法，並規劃在本會期處理。

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