陪吳怡農拜票後變自卑 卓榮泰：每天在家練啞鈴

被問起是否願意秀肌肉？卓榮泰害羞地說，練成後再說，「在吳怡農旁邊怎麼敢秀？」（記者蔡思培攝）

2019-11-06 18:35:03

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立委參選人吳怡農今天下午與民進黨主席卓榮泰舉辦對談，卓榮泰說，自從跟吳怡農掃街後，回去「很自卑」，現在每天在家開始練啞鈴，希望跟吳怡農一樣能有強壯的身體。不過，被問到是否願意秀肌肉？卓榮泰害羞地說，練成後再說，「在吳怡農旁邊怎麼敢秀？」

卓榮泰說，這次吳怡農選區是中山北松山，他1989年第一次選立委也是同選區，而且競選總部就在對面。他認為，民生社區是非常高知識水準，對民主也很投入的地方。民生社區很值得開發，30年後，吳怡農也利用這裡當總部，他希望社區的朋友知道，他們關心這裡的建設。

卓榮泰也談起吳怡農的對手蔣萬安，他說，蔣萬安在立院有很多表現，民進黨這次選舉提出一個可以與現任民意代表做比較的人，他期盼這次大家能團結一致。

卓榮泰也發現，這次選舉吳怡農的熱情感染很多人，尤其是女性朋友，現在感染熱情已經散發出去。卓榮泰呼籲選民，用最高標準檢驗吳怡農，相信他禁得起這樣的檢驗與辯論，只要把投在吳怡農身上，才會發揮吳怡農最大的功能。

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