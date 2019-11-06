台灣女孩自製「三太子國服」 赴日拚世界小姐選美

邱怡澍親手設計以三太子為元素的「國服」，赴日參加世界選美比賽。（邱怡澍提供）

2019-11-06 16:57:33

〔記者羅綺／台北報導〕甫從清華大學科技管理研究所畢業的台灣女孩邱怡澍，代表台灣赴日參加世界小姐選美，有別於他國佳麗身著自己國家設計師量身訂做的「國服」，邱怡澍自行設計，以三太子為元素打造最「台」的國服，將台灣傳統文化穿上國際舞台。

邱怡澍說，由於付不起專業的設計師費用，只好親自下海操刀，「國際舞台需要的是霸氣與創意，否則完全無法與各國專業設計師匹敵」，因此要能如何出眾讓她傷透腦筋。

邱怡澍指出，決定以三太子為設計主軸，是因為三太子勇敢，正如同她踏上國際小姐之路般無懼、三太子熱情活潑，也如同她的個性般奔放，同時展現台灣濃烈的廟宇文化，再加上紅色代表喜氣與好運，是最具台灣特色的代表。

邱怡澍並非服裝相關科系出生，完全不懂設計，只能靠著「可怕的手繪」不斷跟裁縫師溝通，服裝布料、配飾都是她親自到材料行挑選，甚至為了買到三太子的旗子和頭飾，都是不斷洽詢廟會活動的陣頭、歌仔戲團，好不容易才購得。

另外，為了要把旗子背在背上、加上LED燈，邱怡澍曾試了無數方法，所幸在各方的協助下，一一解決難題，最終成就一套以三太子為元素的國服。

邱怡澍說，比賽時全場沒有一個佳麗自己設計的國服，她們都是由自己國家的專業設計師量身打造，「她們只負責美」；雖然偶爾會羨慕她們甚麼都不用做就能穿上討論度最高、最漂亮的衣服，但當她穿上國服走秀時，內心滿是說不出的感動和驕傲。

對邱怡澍而言，它已經不僅是一套衣服，而是一種不服輸的精神，背後集結眾人的努力，付出許多汗水和無數奔波，千辛萬苦才做出三太子國服。

邱怡澍指出，菲律賓、印尼、越南等選美大國，民眾非常熱衷選美比賽，只要自家佳麗的照片出現，粉絲必定相挺，進而促成高點閱率，提升能見度；但相較之下，台灣民眾對選美比賽較冷感，上次台灣在世界選美的得獎紀錄是1962年。

比賽時間將於11月12日結束，邱怡澍請求台灣網友，若是有機會看到從Miss International或Missosology官方發布的任何與台灣相關的貼文或照片，請用台灣國旗或是一句簡單的支持提高點閱率，並請大家關注IG @just_be_joyce，讓世界及評審知道：「台灣的佳麗也是有人撐腰！」

邱怡澍表示，三太子勇敢、熱情活潑，同時展現台灣濃烈的廟宇文化，再加上紅色代表喜氣與好運，是最具台灣特色的代表。（邱怡澍提供）

甫從清華大學科技管理研究所畢業的台灣女孩邱怡澍，代表台灣赴日參加世界小姐選美。（邱怡澍提供）

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