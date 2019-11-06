談返鄉從政 吳怡農：是對的就一步步往前走

卓榮泰（左）與吳怡農（右）對談。（記者蔡思培攝）

2019-11-06 17:19:37

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立委參選人吳怡農今下午與民進黨主席卓榮泰舉辦對談，針對國安、選舉、人生選擇等議題進行討論。吳怡農表示，沒有國家就沒有家，這次參選非常清楚，自己的國家要自己顧。

吳怡農首先談起自己的家庭，他表示，其實他的家庭「一般般」，外婆家有10個孩子，為了養家放棄很多，為了家人打拚。而他希望將台灣的故事繼續寫下去，但他認為，台灣現在有個不是很友善的鄰居，如果我們希望好好把家建立好，社會更公平，就需要把國家顧好，沒有國家就沒有家，這次參選非常清楚，自己的國家要自己顧。

吳怡農也分享起自己轉職參政的經驗，他直言，很多事情無法規劃得很完美，我們常常只能知道一個方向，他6年多前離開高盛，雖明白自己未來要從事公共事務相關，但這條路沒人走過，怎麼做當時也是問號，只知道一個方向。最後他決定全心全意投入國安，因為他知道這是最重要的，但還是沒有人告訴他這條路怎麼走，知道自己做的是對的，就一步一腳印地往前跨，只要做出的東西有一定水準，就會有人給你機會。

吳怡農也說，社會溝通非常重要，無論是教育、國安、長照等任何政策、立法都要人民支持，沒有所謂社會大眾對國防冷漠一事，他過去看到人民都想了解國如何更安全。

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