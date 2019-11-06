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消費者權益報導獎頒獎 陳其邁：可督促政府發掘問題

行政院副院長陳其邁表示，消費者權益報導獎督促政府發掘問題。（記者李欣芳攝）

行政院副院長陳其邁表示，消費者權益報導獎督促政府發掘問題。（記者李欣芳攝）

2019-11-06 17:16:20

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院副院長陳其邁今天出席年度消費者權益報導獎頒獎典禮，他表示，相信更多公正、正確的有關消費者的報導，可督促政府發掘問題，同時也能善盡企界界的責任，這對整體消費者權益的保障有非常大的幫助。

會中公布多項獎項，其中視為最大獎的評審團特別獎，由「上下游新聞市集」所報導的「揭開全台最大農藥漏洞─檳榔共業30年」專題所獲得，報導者為鄭傑憶、蔡佳珊、林珮君、劉怡馨4人，獎金6萬元。

陳其邁今天下午出席2019消費者權益報導獎頒獎典禮，他會前受訪表示，消費者權益報導獎已經是第14年舉行，現在不管是商業模式的一些改變，還有一些網路平台衍生更多消費者權益保障的問題，所以我們希望藉由消費者權益報導獎的頒獎，能夠一方面讓我們的企業能夠善盡企業責任，也幫助政府發掘問題，更重要的是也讓消費者瞭解事實的真相。

陳其邁說，這對於消費者權益保障會有很大的幫助，所以我們會持續地與媒體合作，讓消費者權益的保障能夠落實。

陳其邁在致詞時重申藉由消費者權益報導獎的頒獎，能使企業能夠善盡企業責任，督促政府發掘問題，不過，他說，我們既然重視這個頒獎，行政院消保處明年頒發的獎金要加倍，「預算我們來想辦法！」

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