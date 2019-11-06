指韓國瑜有小三 吳子嘉要傳「新莊王小姐」正面對決

吳子嘉（右）爆料高雄市長韓國瑜外遇新莊「王小姐」，聲請傳訊「王小姐」。今天他也對於指稱馬英九收受頂新魏家逾10億元政治獻金一案，嗆馬「放馬過來」。（記者溫于德攝）

2019-11-06 16:35:50

〔記者溫于德／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜外遇新莊「王小姐」、養私生女，被依誹謗罪起訴。台北地院下午首度開庭，吳子嘉聲請傳喚「王小姐」、黃文財、楊秋興等5人，全案從審查庭轉為審理庭，未定下次開庭期日。吳子嘉庭後被問到關於指馬英九曾收受頂新魏家逾10億元政治獻金，今遭判賠160萬元一事？吳子嘉嗆馬英九「放馬過來」。

吳子嘉庭後說，開庭當然否認犯罪，而韓國瑜的律師則提出善意的主張，希望有和解的可能，但今天很突然聽到和解的訊息，認為仍需要花時間想想，且韓國瑜的律師並未具體提出道歉或和解形式，所以還有討論空間。

至於吳子嘉5年前在美麗島電子報撰文，指時任總統馬英九團隊在2012年總統競選期間，曾收受頂新魏家逾10億元政治獻金，後遭馬英九提告求償300萬元並登報道歉；最高法院先判吳子嘉需登報道歉確定，高院更一審今再吳子嘉判需賠償160萬元。

吳子嘉回應，該案拖延多年，相信律師會建議自己繼續上訴，所以不會跟馬英九有任何和解的可能；至於是否登報道歉，吳子嘉斬釘截鐵地說，現在、未來都不會跟馬英九道歉，請馬英九「放馬過來」！

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