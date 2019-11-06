吳敦義列不分區安全名單？ 挺吳中常委︰可爭立法院長

國民黨主席吳敦義5日接受電台專訪。（資料照，記者朱沛雄攝）

2019-11-06 15:31:44

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨晚接受廣播專訪時表示，若有適當機會，可能排第8至10名，國民黨中常委沈慶光今表示，不是人人都認為圓滿的情況下，不要排太前面是圓滿方式，但國民黨中常委徐弘庭認為，最大在野黨的黨主席開先例列自己在不分區裡，相對的比較可惜，也不是好的態度。

國民黨今舉行中常會，對於吳敦義排入不分區立委名單仍是關注話題，沈慶光會前受訪時認為，用年齡區分不分區立委意義不大，實質上是能者多勞，只要能夠對國家做一點事情，至於排在第幾位，如果有激勵士氣的話，不用排太前面，不是人人都認為圓滿的情況下，是比較好的方式。

對於傳出有中央委員不滿，號召對吳敦義投出不同意票，對吳的面子恐怕不好看，沈慶光表示，這也代表國民黨內部民意，應十分尊重，但不必看形而上的面子問題。

國民黨中常委曾文培表示，支持吳敦義排在不分區的最大原因還是希望吳未來擔任立委後，可以爭取立法院長的位子，這一切如果沒有排在安全名單內，都是白說的。

曾文培強調，黨主席是很辛苦的差事，選贏人家會說不一定是主席功勞，選輸了就一定要主席負責任，當然在有人支持主席擔任不分區，爭取立法院長，有些人也會有反對意見，但基於國民黨員身分，基本上還是要給主席一定的尊重，否則，自己都看不起國民黨了，別人怎麼會看得起國民黨？

至於外界認為吳敦義若沒辦法拿到立法院長就不該就任不分區，曾文培認為，都可以討論，但當然還是希望立委要過半，韓國瑜也要當選總統，這是國民黨的終極目標，至於其他消極的想法，不宜現在來討論。

徐弘庭表示，他反對現在這時間點針對不分區名次做擠牙膏式的討論，會讓政黨陷在這議題裡面太久，不分區提名是中央提名小組跟黨主席職權，一切等13日名單再做討論比較妥當，現在的名次都只是臆測。

徐弘庭也說，不分區名單應是結構層面的問題，黨主席適不適合開先例放在不分區名單裡？他個人認為不妥當，但這不是針對任何人也不是針對能力。

徐弘庭強調，不分區名單代表強烈的政治態度，代表這個政黨對於國家、人民的態度；一般來說黨主席列在不分區是一人政黨或小政黨的策略，如果一個最大在野黨的黨主席開先例列在不分區裡面，相對比較可惜，也會對政黨造成後續影響，之後的黨主席也都會照例把自己列為不分區，這不是一個好的態度。

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