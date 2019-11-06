日租套房合法化露曙光？ Airbnb向交通部提納管5建議

Airbnb亞太區公共政策總監Brent Thomas表示，據Airbnb調查，近8成民眾支持在合理法規下開放多元旅宿，2成認為不應該開放。（記者蕭玗欣攝）

2019-11-06 15:56:29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕日租套房合法化見曙光？日租套房是近年興起的新旅宿型態，由於房源多隱身在都市大廈，處於法律灰色地地帶，引發建管、消防等安全疑慮，過去觀光局和Airbnb等旅宿平台多次因非法房源定義僵持不下。Airbnb今天表示，已向交通部及相關主管單位提出5項規管建議，盼政府制定符合多元型態的旅宿法規，讓不同型態旅宿房源一一納管，並針對不良行為的房源可制定相關裁罰規定。

日租套房又稱為共享住宅，因主打平價、特色房型，相當受到自由行旅客喜愛，不過該類房源大多是自助住宅租出，無須繳稅，也不用符合旅館及民宿營建法規需求，因此引起傳統旅宿業者反彈。不過，Airbnb今首度發表對國內旅宿法規納管建議，等於同意平台日租套房納管。

Airbnb提出的5項建議，包括一、清楚一致、擴及整個產業的規範：涵蓋整個多元旅宿產業的規管方式，讓所有業者都能夠納入管理；新制度實施過程中，主管機關與業者之間更應密切合作。

二、符合多元型態的階層化規管標準：符合多元旅宿型態的差異化或階層化（而非單一通用）管理標準，藉以區別多元旅宿的各種不同態樣。舉例來說，針對僅是將自住住宅中的閒置房間出租、將整棟房屋偶爾出租，或是將單一房產完全基於商業目的而出租，便應該適用不同的規管細節方案。

三、一般住宅能夠達到的有效安全規範：一般私有住宅能夠合理達到的有效安全要求與規範，而非直接套用針對商用房產、特殊建築所設計的安全標準。

四、針對不良行為應有嚴格且公平的罰則：儘管絕大多數的房東與房客都能扮演好負責旅人與好鄰居的角色，但針對極少見的不良或擾鄰行為，應該有針對行為者的裁罰規定。

五、簡易有效的集中化註冊系統，簡易、順暢且有效的中央化註冊制度：有助於多元旅宿的納管過程推動順暢，並推動安全標準的執行。

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