原住民族文化特色數位影音競賽 東華大學是大贏家

教育部為深化大專校院學生對原住民族歷史文化的了解、尊重與認同，辦理第6屆「MATA獎—108年大專校院學生原住民族文化特色數位影音競賽」，國立東華大學作品《噶瑪蘭的香蕉織》獲得紀錄片MATA獎。（記者林曉雲翻攝）

2019-11-06 15:11:19

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部為深化大專校院學生對原住民族歷史文化的了解、尊重與認同，辦理第6屆「MATA獎—108年大專校院學生原住民族文化特色數位影音競賽」活動，國立東華大學是大贏家，拿下紀錄片和非紀錄片雙重最大獎MATA獎。

東華大學作品《噶瑪蘭的香蕉織》獲得紀錄片MATA獎，影片詳實描述噶瑪蘭族的獨有技藝-香蕉織，敘事結構追尋此項傳藝的步驟，從剝皮、刮絲、日曬、接線、捆線、祭祖、整經到編織，透過花蓮縣新社部落噶瑪蘭族人、原住民青年以及歷史學者的口述，娓娓道出噶瑪蘭族遷移的故事及其香蕉織的文化脈絡，評審團肯定此紀錄片讓觀者領略族人心之所繫的傳承，不只是技藝，更重要的是喚起噶瑪蘭人的記憶。

東華大學另一部作品《出路》獲得非紀錄片MATA獎，主要透過二位原住民青年好友不同的抉擇，傳達當前部落生活的樣貌。一位是留在部落的青年，與父親共同相守祖父的水田，面臨原鄉青壯人力外流及土地休耕的考驗；另一位是從軍休假返鄉的青年，有穩定的薪水，生活無憂；評審肯定此片全劇對白精簡，鏡頭意象豐富，真切體會二位原青同樣都肩負傳承的使命，如何能共同找到現實的出路，令人深省。

今年共有41件作品參賽，14件優秀作品、54位同學入圍，今天由教育部政次范巽綠頒獎表揚，最高可獲得獎金新台幣10萬元，競賽總獎金為40萬元。政次范巽綠肯定今年的參賽影片表現優異，各項得獎作品均獲得評審團的肯定，特別是能夠發揮族群影像的力量，拓展敘事的廣度與深度，傳達大專學生在當代社會與傳統部落之間，如何思辨原住民族的獨有技藝、歷史文化與人才發展的議題，最重要的是學生們能經由創作影音作品的過程，增進實際參與傳承文化的具體行動。

紀錄片銀獎是輔仁大學作品《初.力》，拍攝花蓮縣新城鄉秀林國中四位籃球隊原住民大男孩們的故事。銅獎則是玄奘大學作品《馬胎優等聲》，記錄新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校合唱團（團員皆來自泰雅族馬胎部落）榮獲維也納舒伯特合唱競賽最高獎項的點點滴滴。

非紀錄片銀獎是東華大學作品《念念singelit》，敘述一位女孩回部落途中，與vuvu相遇的故事。銅獎也是東華大學作品《洄 Mnswayi》，描述一對原住民族獵人兄弟的故事。

教育部政次范巽綠頒獎表揚獲獎者，最高可得獎金新台幣10萬元，競賽總獎金為40萬元。她肯定今年的參賽影片表現優異。（記者林曉雲攝）

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