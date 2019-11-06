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NCC八月新聞觀測出爐 中天報導韓國瑜秒數約佔45％

NCC8月電視新聞觀測出爐，NCC發言人蕭祈宏（中）表示，新聞製播特定人物過於集中已有改善，但部分頻道仍有調整空間。（記者劉力仁攝）

NCC8月電視新聞觀測出爐，NCC發言人蕭祈宏（中）表示，新聞製播特定人物過於集中已有改善，但部分頻道仍有調整空間。（記者劉力仁攝）

2019-11-06 16:06:15

〔記者劉力仁／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天公布8月電視新聞報導特定政治人物觀測結果，台北市長柯文哲組黨話題強，總秒數第一，高雄市長韓國瑜新聞則數第一，立委王定宇及前國民黨主席洪秀柱在台南第六選區互尬，首度雙雙入榜。

這項觀測從今年3月份開始實施，至今已經發布第4次，NCC於8月4日到8月10日，統計台視、中視、華視、壹電視、年代、東森、中天、民視、三立、TVBS、寰宇新聞等11個新聞頻道，對於政治人物的報導秒數及則數。以秒數計算，柯文哲組黨話題強，在6個頻道奪冠，另外5個新聞台秒數第一為韓國瑜，中天報導韓國瑜秒數比例約45.16％，跟第2名柯文哲差距高達25.77％，顯示中天新聞製播仍高度集中特定政治人物。

代表民進黨參選的蔡英文總統，在8月份的新聞曝光量，秒數及則數落居第4名，輸給韓國瑜、柯文哲、郭台銘3人，第5名為王金平。

此外，這次電視觀測結果，被報導的特定政治人物前10名出現王定宇、洪秀柱兩個新面孔，NCC內容事務處簡任視察陳書銘解釋，兩人同選區競爭立委，引起媒體報導，所以入榜。

今年3月底NCC指中天新聞台內控機制失靈，要求限期改善，外界質疑標準不明，NCC採科學化方式檢視全部電視台報導政治人物情況，首次報告於3月份出爐，當時韓國瑜無論總則數及總秒數，在11台都奪冠，各新聞台報導政治人物的時間比率也從3月份的34.59％，到7月已經降為25.49％，8月份略增為28.99％。

NCC發言人蕭祈宏表示，比較4次觀測，播報特定人物總量比率低於歷次受觀測月份平均值，另就個別頻道前5名比較，8月報導特定人物比例更趨於平衡，整體而言，新聞製播特定人物過於集中已有改善，但部分頻道仍有調整空間。

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