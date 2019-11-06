義大利「老公」需百萬繳關稅 2台灣「老婆」強碰撞破騙局

曾女與義大利假老公對話過程。（記者姚岳宏翻攝）

2019-11-06 15:26:42

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市44歲曾姓女子日前在交友網站認識自稱是義大利籍男子，多次聊天後，曾女陷入熱戀，本月初對方稱公司機器損壞需更換，但所訂購的新機器卡在義大利海關，急需百多萬元支付關稅，曾女不疑有他，昨提領102萬元要到南港高鐵站，拿給對方所稱的女秘書應急時，幸好曾女閨密覺有異，通報警方及時攔阻，避免曾女受騙上當。

警方調查，單身的曾女3個月前在交友網站認識這名「義大利人」，對方稱在土耳其當工程師，雙方火速陷入熱戀，彼此以「老公、老婆」互稱，本月1日，對方誆稱所訂購的機器卡在義大利海關，需支付關稅才能通關，告知曾女提領現金後，交付給他們公司在台的一名蔡姓女員工，蔡女會將錢轉匯處理。

曾女信以為真，備齊102萬元現金後，依指示至南港高鐵站女廁內，將現金交付給前來取款的蔡女，曾女閨蜜得知，曾女竟要把百餘萬元交給素未謀面的「老公」，直覺好友應該是陷入網路愛情詐騙陷阱，立刻向警方報案，南港分局獲報後派員前往南港高鐵站埋伏，果然在高鐵站女廁發現曾女將102萬現金面交給蔡姓女車手，當場將蔡姓女車手逮捕帶回偵訊。

離譜的是，前來取款的蔡女竟也稱，跟該名義大利籍男子也是在網路上認識，也是以老公、老婆相稱，昨接到「老公」指示前往南港高鐵站取款，不知自己已變成車手，雖然如此，警詢後仍將蔡女被依詐欺罪送辦。

曾女與義大利假老公對話過程。（記者姚岳宏翻攝）

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