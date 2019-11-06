國民黨立委批學貸 教育部：調降利率的是蔡總統

回應國民黨立委打學貸議題，教育部今天表示，大幅調降利率的是蔡英文總統。（記者林曉雲攝）

2019-11-06 15:38:39

〔記者林曉雲／台北報導〕國民黨立委今召開記者會抨擊學貸，教育部回應，政府為協助大專校院弱勢學生就學，總統蔡英文上任後，即針對之前8年從未變動的就學貸款利率基準進行調降，將學貸利率由1.62％大幅降至1.15％外，也於107年9月放寬緩繳本息門檻、推動只繳息不還本等措施，針對青年在學貸還款時，負擔較重的貸款本金，提供較長的延緩期限，減輕負擔，讓青年學子畢業出社會時，可以站穩第一步。

教育部表示，將遵循行政院要求，積極掌握學貸申請及還款狀況，隨時盤點隨時檢討相關政策，降低青年學貸還款負擔。

另，教育部為協助弱勢學生，除就學貸款補助利息計47萬1909人次、經費23.54億元外，更提供學雜費減免計補助23萬7055人次，經費60.96億元；大專校院弱勢學生助學計畫助學金計補助6萬4837人，經費17.21億元；高等教育深耕計畫弱勢協助經費計8.43億元，總經費計110.14億元。

教育部表示，推動任何政策都必須考量實務上必須克服的問題，這是為了讓政府資源在政策上得到最有效的運用，但只要政策方向正確，政府會努力逐步克服這些問題，而不會讓這些問題阻礙政策推動。

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