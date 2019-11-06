全教產要求提高教師員額 教育部：持續與地方政府溝通

針對全國教育產業總工會關注108課綱高級中等學校教師員額等配套，教育部表示，日前邀集地方政府共商時，地方礙於財源而暫無法支應提高教師員額所增人事費用，因此暫維持現行員額標準，將持續與地方政府溝通研議。（記者林曉雲攝）

2019-11-06 15:30:19

〔記者林曉雲／台北報導〕針對全國教育產業總工會關注108課綱高級中等學校教師員額等配套，教育部表示，日前邀集地方政府共商時，地方礙於財源而暫無法支應提高教師員額所增人事費用，因此暫維持現行員額標準，將持續與地方政府溝通研議。

國教署組長韓春樹表示，為減輕教師工作負擔，教育部已先調降國立高中職藝能科及實習科分組教學專任教師的每週基本教學節數，兼任行政職務專任教師的每週基本教學節數也予以調降，並新增協助行政減授制度，讓教師有更充裕時間備課。

此外，新課綱鼓勵學校運用多元師資活化開課，除校內師資，可透過「與大專校院合作開課」、「跨校共聘師資」、「遴聘業師協同教學」或「遴聘校外兼課教師」等多元管道，引進校外適任師資，如聘請大學師資授課，除了有補助計畫可支應經費，也依大學標準支給鐘點費，以增加意願。

有關高中教師鐘點費，現行公立高級中等學校兼任及代課教師鐘點費每節400元，全教產建議予以調高，韓春樹表示，此部分同樣將涉及地方政府財政負擔，且如單獨調整高中職教師鐘點費，也將涉及國中小等不同教育階段教師鐘點費衡平性，將持續審慎評估。

至提高兼職行政職務加給，教育部正研議規劃將原組長職務列等3級調整為2級，可增加教師兼任行政職誘因。韓春樹表示，教育部將持續與地方政府檢討精進相關配套，兼顧充實學校的推動能量，減輕教師及行政人員工作負擔。

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