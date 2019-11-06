東區廣場大變身 逛街之餘來場浪漫約會

龍門廣場到了晚間，還會點亮樹叢間五彩繽紛的節慶燈飾。（北捷提供）

2019-11-06 13:28:21

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市東區頂好及龍門廣場附近有眾多商店，是民眾逛街的好去處，台北捷運公司現在除了在廣場附近增設座椅、雨遮廊道，更加入燈光造景等設，提供民眾一個休息、賞夜景的約會好地方。

北捷表示，頂好及龍門廣場美化工程自今年8月1日起動工，各項工程於10月中已旬陸續完成。北捷將原本座落在頂好廣場中央的平安鐘山形手勢，配合景觀改善移至鄰近區域；並在鄰近該廣場的東區地下街出入口增設雨遮廊道，減少路過民眾日曬雨淋的機會，提供更舒適便利的戶外環境。

在龍門廣場種植的樹木，是大自然提供的最好陽傘，北捷沿著路樹增設精巧可愛的造型樹椅，這除了市民與朋友相約等人的最佳地標，也讓路過民眾稍坐片刻、偷得浮生半日閒。到了晚間，廣場還會點亮樹叢間五彩繽紛的節慶燈飾，點點燈光與樹影交會，讓人彷彿置身星光大道中，民眾逛街逛累只要坐下，就能來場浪漫約會。

北捷目前也正在廣場地下街出入口處規劃「瀑布」及「噴泉」裝置藝術，預計11月底前完成。屆時希望透過藝術裝置連結捷運與在地化特色，營造捷運藝文氛圍，利用藝術與台北市民對話，重塑東區新風貌。

北捷在頂好廣場旁的東區地下街出入口增設雨遮廊道。（北捷提供）

頂好廣場夜景。（北捷提供）

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