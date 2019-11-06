不涉及個人影像辨識下 林佳龍︰建構智慧交通可加速推動

交通部長林佳龍（中）指出有關人臉辨識的功能，已先取消，但建構智慧交通，只要不涉及個人影像辨識，可以加速推動。（記者蘇金鳳攝）

2019-11-06 15:04:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台鐵取消原本要在火車站使用人臉辨識功能，交通部長林佳龍表示，鐵道局規劃「智慧型影像監控系統工程」有關人臉辨識的功能，已請鐵道局先取消，但建構智慧交通這個方向，社會都很支持，只要不涉及個人影像辨識，可以加速推動。

林佳龍表示，對於建構智慧交通這個方向，社會都很支持，但如何確保個人隱私權，同樣重要，「智慧型影像監控系統工程」有關人臉辨識的功能，已請鐵道局先取消，就其他智慧交通功能來推動，要跟社會做好溝通，一定要確保不侵犯隱私權，保障個資。

林佳龍表示，未來時代是智慧交通，在車站的所有進出一些管制區，如何確保人或物不會侵入，月台避免有落軌的現象造成交通事故，還有所有大數據的運用，只要不涉及個人影像辨識，可以加速推動。

林佳龍表示，有關個人影像辨識，他認為要謹慎，政府要跟社會做好溝通，在適法性前提下，就不侵犯個資疑慮及或者隱私權之情況下來推動，其他部份可取消，來聽取各界意見。

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