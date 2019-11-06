為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

不涉及個人影像辨識下 林佳龍︰建構智慧交通可加速推動

交通部長林佳龍（中）指出有關人臉辨識的功能，已先取消，但建構智慧交通，只要不涉及個人影像辨識，可以加速推動。（記者蘇金鳳攝）

交通部長林佳龍（中）指出有關人臉辨識的功能，已先取消，但建構智慧交通，只要不涉及個人影像辨識，可以加速推動。（記者蘇金鳳攝）

2019-11-06 15:04:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台鐵取消原本要在火車站使用人臉辨識功能，交通部長林佳龍表示，鐵道局規劃「智慧型影像監控系統工程」有關人臉辨識的功能，已請鐵道局先取消，但建構智慧交通這個方向，社會都很支持，只要不涉及個人影像辨識，可以加速推動。

林佳龍表示，對於建構智慧交通這個方向，社會都很支持，但如何確保個人隱私權，同樣重要，「智慧型影像監控系統工程」有關人臉辨識的功能，已請鐵道局先取消，就其他智慧交通功能來推動，要跟社會做好溝通，一定要確保不侵犯隱私權，保障個資。

林佳龍表示，未來時代是智慧交通，在車站的所有進出一些管制區，如何確保人或物不會侵入，月台避免有落軌的現象造成交通事故，還有所有大數據的運用，只要不涉及個人影像辨識，可以加速推動。

林佳龍表示，有關個人影像辨識，他認為要謹慎，政府要跟社會做好溝通，在適法性前提下，就不侵犯個資疑慮及或者隱私權之情況下來推動，其他部份可取消，來聽取各界意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
人臉辨識功能遭質疑侵犯隱私 台鐵急喊卡
2019-11-06 10:48

人臉辨識功能遭質疑侵犯隱私 台鐵急喊卡
台鐵擬推人臉辨識 藍委批侵犯隱私
2019-11-06 11:53

台鐵擬推人臉辨識 藍委批侵犯隱私
「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態

「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態
拒刷臉進動物園 中國受理首宗人臉辨識訴訟
2019-11-05 05:30

拒刷臉進動物園 中國受理首宗人臉辨識訴訟
港警早採AI人臉辨識 至少3年
2019-10-24 05:30

港警早採AI人臉辨識 至少3年

網友回應

臺北市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播