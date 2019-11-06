挺吳人士籲「以無比歡欣」請吳敦義列不分區 促開鍘台南雙蔡

國民黨內次團「OpenKMT」成員李福軒等人今下午將在中央黨部外集結，要求對反對吳敦義（見圖）列不分區的台南立委參選人蔡育輝、蔡淑惠開鍘，並挺吳敦義列在不分區立委安全名單內。（資料照）

2019-11-06 13:19:09

〔記者林良昇／台北報導〕2020年大選，國民黨主席吳敦義擬將自己列入不分區安全名單，2位台南市立委參選人反彈，更傳出中央委員串聯反對，國民黨內次團「OpenKMT」成員李福軒等人今下午將在中央黨部外集結，要求對反對吳敦義列不分區的台南立委參選人蔡育輝、蔡淑惠開鍘，並挺吳敦義列在不分區立委安全名單內。

李福軒等挺吳人士今將在國民黨中央黨部外集結，表態挺吳敦義列入不分區安全名單，他們表示，吳在國民黨的谷底挺身而出，承擔了46年前經國先生就賦予他的責任。 在國民黨「零現金」的窘況下，領導全黨在2018年九合一選舉中創下了通殺式的完勝紀錄。吳歷任縣市院首長，不但政績是目前還在政壇活動人士中的第一名，更創下在19年行政首長任內下屬官員0起訴的空前紀錄。

「這樣的人還有黨內人士要黑殺？」挺吳人士指出，他們不能接受，先從「黑殺」吳敦義的累犯，蔡育輝、蔡淑惠開始，要求黨部要對這種無良人士開鍘，以嚴正黨紀。

挺吳人士也呼籲，看人要看紀錄，共同以無比之歡欣請吳敦義列在不分區委員安全名單內，回到立法院為國民黨爭取立法院長，以其的行政與監督長才來為正處於關鍵轉型時期的中華民國開創另一個新局。

挺吳人士也公布一張檢舉函，檢舉「雙蔡」黑殺吳敦義，內容指出，韓國瑜因個人與家庭問題層出不窮，團隊未能即時適處，致民調聲望屢創新低，全體黨員應服從吳敦義領導，傾全黨之力救一人，並且投入立委選舉的同志， 建立多層次互助戰線，期達立院60席的戰略目標。

檢舉函指出，令人心痛及髮指的行為，卻在深綠戰區台南市發生了，2位立委菜鳥侯選人蔡育輝、蔡淑惠（雙蔡），以毫無寸功之身，竟劍指吳敦義不得任不分區立委第1名，並公然召開記者會毀譽，指吳為「夕陽碎紙機」﹔殊不知不分區立委提名權為黨主席無上特有名器，「雙蔡」不思深耕基層，彷若逆子，不思圖謀進取。

檢舉函也表示，吳敦義歷經大小選戰，可謂「黨之趙雲-常勝將軍」，選舉操盤可謂「黨之諸葛」，不負「綠懼人」尊稱，不分區立委第1名除吳敦義外，他人佔此名份，實為「德不配其位」，更形容現在是兩軍交戰之際，台南「雙蔡」興風作浪，意圖刺殺領軍元帥，形同資敵，建議考紀會從嚴治黨。

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