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三中案開庭》中視交易案簽約當天 原來馬在府內與扁碰面
2019-11-06 12:45:07
〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理國民黨賤賣黨產「三中案」，再度傳喚前總統馬英九到庭，針對中視交易案進行審理。馬全程委託律師答辯，律師說，針對2006年所發生的事，馬印象深刻的是當年3月底結束訪美行程後，隔月3日與時任總統陳水扁在府內碰面，對於當天簽約的中視交易案，已無印象。
律師稍早表示，當時是台北市長的馬英九，2006年3月29日結束訪美行程率團返台，想與陳水扁分享訪美經驗，扁也於4月1日表達歡迎，兩人因此於4月3日在總統府碰面，至於當天進行簽約的中視交易案，馬並不清楚，也不知契約內容。
法官庭末諭知下次開庭期日為下月18日上午9時30分，另考量明年1月11日總統大選即將來臨以及馬在黨內身分，暫定明年再度開庭期日為2月份，確切庭期仍未訂出。
馬英九庭後面對記者詢問2006年4月3日與阿扁時，是否知情中視同一天將被出售？又，事前是否看過契約內容？馬露出燦笑並未正面回答，僅表示謝謝二字。