庶民破滅》民進黨團砲轟︰韓氏夫婦是貴族 庶民形象是大騙局

民進黨立法院黨團舉行「驚世夫妻！太太是貴婦！老公是庶民？」記者會。（記者廖振輝攝）

2019-11-06 12:37:27

〔記者吳書緯／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜遭週刊踢爆在2011年以7千多萬購買台北南港豪宅，與一向標榜的庶民形象不符。立法院民進黨團今天上午召開記者會，黨團幹事長管碧玲批評，韓國瑜的庶民形象是場「大騙局」，呼籲韓國瑜在選舉期間拿出責任感，不要以假庶民搞階級革命式的選戰，台灣經不起階級對立。

民進黨團上午召開「驚世夫妻！太太是貴婦！老公是庶民？」記者會，除管碧玲外，其餘出席者包括民進黨立委王定宇、蔡易餘、黃國書和李俊俋。

管碧玲說，郭台銘棄選總統大選時提到選舉風氣有如「階級鬥爭」，可見他也感同身受，前幾天的「洗內褲」影片如同延續高雄市長選舉時的「一碗滷肉飯」神話。然而韓國瑜競選總統，有如「一個職位兩人一起選」，先生是庶民、太太是貴婦的分工，一家打階級對立的選戰，然而今天又被爆料出在韓國瑜2011年失業的最後1年，卻可以買7千多萬的豪宅，讓人覺得夫婦倆明明是貴族，卻掀起階級的對立。

王定宇也痛批，韓國瑜妻子李佳芬組織「貴婦購屋團」，當時韓國瑜失業在家，李佳芬購買豪宅的款項從何而來？而後來又在韓國瑜2014年擔任北農總經理時將豪宅以低於原價出售，有如「800萬農舍事件」的翻版，非常違背常理，或許可以問問看也住在這棟豪宅的前立委蔡正元是怎麼一回事。

蔡易餘提到，韓國瑜一路以來以「庶民」自稱，但是接連爆出他坐擁豪華農舍、購買北市豪宅；而且家族經營的維多利亞雙語學校，據了解學費也不便宜，還不能分期付款，根本是辦學賺錢，面對如此爭議，他現在還敢自稱庶民嗎？他呼籲韓國瑜也要說清楚購買豪宅的資金來源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法