韓國瑜倡「外館賣水果」 吳釗燮嗆「選上再說」

外交部長吳釗燮備詢。（資料照）

2019-11-06 09:26:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨（5）拋出「外館促銷點」概念。外交部長吳釗燮今回應，「等他選上總統再說」。吳釗燮也提到，近日到海外訪問時，外館人員更直接向他反映，擔憂「外交工作變成在外館賣水果」。

國民黨總統參選人韓國瑜昨天參訪苗栗，並與陶藝工作者座談，再次重申「貨出得去、人進得來」的理念，並表示未來駐外大使館，都可作為台灣藝術文創、農漁產品、工藝品的促銷點。

吳釗燮今天上午列席立法院外交國防委員會報告並備詢，會前受訪時第一時間回應表示，「等他（韓）選上總統再說」。吳釗燮稍後向媒體補充說，他最近到海外訪問，就有外館同仁直接向他反映，擔憂接下來外交工作要變成在外館賣水果、不務正業，「他們都非常擔心這件事情的發生」。

吳釗燮上週率農牧及綠能考察團訪問巴拉圭，深化台巴邦誼和合作關係，也召開拉美地區例行的區域會報會議。

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