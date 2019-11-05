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議員質疑清廉破功 柯Ｐ冷言：你喜歡查我就查

台北市議會總質詢，台北市長柯文哲出席備詢。（記者王藝菘攝）

台北市議會總質詢，台北市長柯文哲出席備詢。（記者王藝菘攝）

2019-11-05 23:35:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲自認上任近五年來沒有弊案，但台北市議員簡舒培今在質詢時爆料，指前市長郝龍斌任內拍板信義路信義路4段239巷一處捷運局聯開案，建商應開闢兩條方便里民出入的巷道，結果柯上任在2016年解列，質疑柯自豪的清廉勤政破功。面對議員質疑，柯則是鐵著一張臉冷言「你喜歡查我就查」，還不斷說「解列的章不是我蓋的」，最後允諾將移送檢調調查。

柯文哲下午赴議會市政總質詢，簡舒培提及，北市府在2007年和建商簽約信義安和聯開案，當地里長傅吉田爭取在建案旁邊開闢兩巷道方便里民出入，當時市府都審會通過6米計畫道路的要求，還核發建照；廠商也在2014年10月簽切結承諾會開闢道路，並承諾負土地取得責任。

簡舒培指出，柯文哲2015年在里長座談會上還裁示捷運局列管此案，結果捷運局事後竟然花3.9萬元，詢問法律事務所建商是否可不用開路，接著建商也發函市府申請報備修改建照開闢6米巷道的規定。

簡舒培痛批，在律師事務所回函捷運局可廢止建照所要求開闢巷道規定後，捷運局居然以公文向柯報告此事，稱建照執照要求開闢6米巷道已無存在必要，「開發業者的負擔應可廢止」，柯竟裁示決行。

她還質疑，建商的連帶債務人，竟是曾與市府有聯開爭議的日勝生集團旗下子公司！對此，柯文哲語氣不悅回嘴「章不是我蓋的」，去年才知道此案，並指解列公文的三個章都不是首長親蓋，而是代理人，他調閱公文才發現為何都是首長的代理人蓋的章。

柯也坦言，「列管還可以閃過，這案子一定有問題」。簡舒培狠酸柯清廉破功，讓柯忍不住回嗆「妳喜歡查我就查，不要查出來讓妳自己都…」。柯強調，自己問過捷運局聯開處，但捷運局還是無法有效回答質疑。

面對議員不斷質疑柯何以解列郝時代建商開闢道路的責任，柯最後說：「那就移送檢調」。

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