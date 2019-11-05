韓國瑜夫婦惹怒新住民 新二代痛批無知

民眾黨立委參選人何景榮（見圖）母親是印尼人，身為新住民第二代，他批韓國瑜夫人李佳芬之前稱母語教育浪費資源是無知，更批韓國瑜沒有治國能力。（資料照，記者朱沛雄攝）

2019-11-05 23:11:38

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬之前稱母語教育浪費資源，引來爭議，民眾黨台北市第三選區立委候選人何景榮今天痛批無知，認為韓國瑜沒有領導國家的條件，更沒有國家治理的能力。

何景榮的母親是印尼人，他指出，韓國瑜從去年開始競選高雄市長時，就說「母語不用到學校學」，認為這樣的教育並不重要，但這是錯誤的，這對「母語非中文」的孩子而言，可以創造一種雙語環境，是刺激腦部發育最好的媒介，以新加坡為例，多語言的優勢，就是因為從小對母語的學習。

何景榮認為，要將世界帶進台灣，在成長過程中，就融入各種文化，提升競爭力，而新住民家庭就是最好的推手。

何景榮也批評，韓國瑜一路走來荒腔走板，到了馬來西亞卻請吉隆坡穆斯林市長吃豬肉、登革熱防疫怪罪越南與印尼，還質疑「瑪利亞怎麼變老師」，都是無知的表現。他表示，新住民是台灣的金母雞，母語教育並不會阻礙英語或其他語言學習，他從小跟媽媽學印尼話，之後出國念書再學英語，也會越南話，告訴大家這個國家是尊重多元族群的。

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