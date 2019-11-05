TutorABC挺一中 他爆竟參與北市小學課本編印

顏銘緯4日在臉書爆料，支持一中原則的TutorABC，竟參與台北市國小課本編印。（圖擷取自顏銘緯臉書）

2019-11-06 00:33:47

〔即時新聞／綜合報導〕參選2020台北市第八選區（文山、古亭）立委選舉的台灣基進黨顏銘緯，4日在臉書指出，TutorABC表明支持『台灣是中國的一部分』，但竟還參與台北市國小課本編印。

顏銘緯臉書貼文說，台北市教育局自編的雙語教材「CLIL教材」，和小學低年級的「生活」、「健康與體育」兩門科目的雙語課本，就是由TutorABC旗下的TutorJr團隊負責編印，而且已在今年8月的新學期上路。文中痛斥，「主張台灣是中國的一部分、因政治立場解聘老師，這種反民主、反主權的TutorABC，我們還要讓他們插手台灣的語言教育嗎？」

顏銘緯原本在文中提到TutorABC因政治立場解聘老師，但文末最下方附上的更新內容顯示，台灣籍英文老師是因不滿TutorABC新的中國政策而主動離職。據了解，TutorABC要求，即使老師不在中國境內，但須遵守中國國內法的規定。他也指出，TutorABC發給主動辭職台籍導師的英文信錯誤百出，例如：句子之間沒有連接詞，形容詞當名詞用等，大酸TutorABC的英文能力。

「TutorABC」今年3月才發聲明，公司創始於台灣，資金來源有幾個國際大型基金，雖然中國最大的電子商務集團阿里巴巴資金也有投入，但只是一部分，未到達政府規定的佔比，絕非中資公司。6月卻爆出母集團「iTutorGroup」被「中國平安集團」秘密收購，當時該集團否認，但創辦人楊正大在9月退出公司代表人，且經營權已經易手，疑似買家就是傳聞的中國平安集團。

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