雲嘉南高屏留意空品 明天亮「橘燈」

環保署預報，明天雲嘉南高屏以及離島金門、馬祖，空氣品質指標（AQI）亮橘燈。（擷取自環保署空氣品質監測網）

2019-11-05 21:28:39

〔記者羅綺／台北報導〕近日東北風挾帶輕微境外污染物影響空氣品質，環保署表示，竹苗以北地區位於迎風面，大氣擴散條件較好，中部以南位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，影響空氣品質；雲嘉南沿海地區偶有強陣風發生，可能引發地表揚塵影響空氣品質，民眾須加以留意。

根據環保署今晚7點的監測結果，宜蘭及花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗、中部空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南、高屏空品區及金門、馬祖為「橘色提醒」等級。

環保署預計，明天東北風稍減弱，預計宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及澎湖地區為「普通」等級；但雲嘉南及高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

週四東北風增強，預計北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級；但雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積，空氣品質恐亮「橘燈」警示。

週五東北風持續偏強，環保署預計，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗及中部空品區為「普通」等級，中部空品區近山區短時間可能亮「橘燈」警示；雲嘉南及高屏空品區為橘色提醒等級。

環保署指出，未來一週東北風可能挾帶輕微境外污染影響台灣，影響程度需視降雨及上游空氣污染物累積濃度而定；提醒敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者應注意防範，建議必要外出應配戴口罩，強化自身防護，並減少體力消耗活動及戶外活動。

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