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首頁　>　臺北市

北市首座「蜻蜓主題園區」 49種蜻蛉約佔全國1／4

台北市內湖區「金瑞治水園區」經物種調查記錄到49種蜻蛉目昆蟲，約為全國的四分之一，水利處月前完成微棲地營造後，成立全市首座「蜻蜓主題樂園」，使滯洪池兼具遊憩與生態教育功能。（記者陳璟民攝）

台北市內湖區「金瑞治水園區」經物種調查記錄到49種蜻蛉目昆蟲，約為全國的四分之一，水利處月前完成微棲地營造後，成立全市首座「蜻蜓主題樂園」，使滯洪池兼具遊憩與生態教育功能。（記者陳璟民攝）

2019-11-05 22:44:27

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市首座「蜻蜓主題園區」10月底成立，物種調查記錄到49種蜻蛉目昆蟲，約為全國的四分之一，市府工務局水利工程處規劃「生態工作假期」形式，舉辦做為中學且具「園藝治療」效果的生態體驗活動，推廣遊憩兼顧教育及維護。

水利處河川管理科正工程司林邵權表示，水利處在金瑞里內湖路3段348巷底，利用天然谷地築堤成滯洪池，蓄洪量2萬7千立方公尺，4年前完工命名「金瑞治水園區」，周圍野溪活水源源注入，漸漸孕育豐富動植物生態，是里民的後花園。

水利處過去兩年委外調查結果，記錄到蜻蛉49種、蝴蝶77種、蝙蝠8種、鳥類50種、植物351種，由於這裡的蜻蛉種類佔全國四分之一之多，如杜松蜻蜓、粗鉤春蜓、昧影戲蟌、短腹幽蟌等，堪稱蜻蜓樂園，遂於今年辦理微棲地營造，就地取材鋪設塊石步道、坡地放植生包栽植灌木串接生態廊道等，上個月完工，成立全市第一座「蜻蜓主題園區」，另正辦理大溝溪生態資源調查，作為未來微棲地營造與維護的參考。

水利處結合荒野保護協會、內湖社區大學，本月10、24日及12月2日，推出「金瑞治水園區棲地營造工作假期」，請來荒保協會講師陳德鴻，帶領民眾穿上俗稱「青蛙裝」的涉水衣，整理池內水生植物，每梯次限額30人，免費參加，報名網址http://bit.ly/36gOJme，詳洽02-27258184宋小姐。

台北市首座「蜻蜓主題園區」誕生，圖為猩紅蜻蜓。（北市工務局水利處提供）

台北市首座「蜻蜓主題園區」誕生，圖為猩紅蜻蜓。（北市工務局水利處提供）

台北市首座「蜻蜓主題園區」誕生，圖為紫紅蜻蜓。（北市工務局水利處提供）

台北市首座「蜻蜓主題園區」誕生，圖為紫紅蜻蜓。（北市工務局水利處提供）

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