航空業罷工3階段需揭露資訊 消基會直言：沒有幫助

消基會律師徐則鈺說，罷工三階段的前兩階段（罷工投票及取得罷工權）尚未對消費者產生影響，須到第三階段「開始罷工」才會影響消費者權益，因此，事先揭露罷工資訊對消費者「沒有幫助」。圖為長榮空服員罷工。（資料照）

2019-11-05 22:15:19

〔記者羅綺／台北報導〕交通部民航局新法規定，國籍航空面臨勞資糾紛時，需在勞方舉行罷工投票、取得罷工權及開始罷工等三個階段向乘客揭露各項資訊，違者可依法罰60至300萬元。消基會表示，事先揭露罷工資訊對消費者「沒有幫助」，而是應規定航空公司「賠償」消費者因罷工延伸的額外花費，而非僅是「補償」。

消基會律師徐則鈺說，罷工三階段的前兩階段（罷工投票及取得罷工權）尚未對消費者產生影響，須到第三階段「開始罷工」才會影響消費者權益，因此事先揭露罷工資訊對消費者「沒有幫助」。

徐則鈺指出，「民用航空運輸業管理規則」第35條之5附件10修正草案第3點之6寫道「受影響旅客權益補償措施」，消基會無法接受「補償」二字，應用「賠償」。

徐則鈺強調，差一個字就差很多，罷工是航空公司的勞資糾紛，航空公司有很多時間能夠解決，因此不是航空公司自行認定的「罷工是不可抗力或不可歸責事由」，須對消費者付「賠償」責任，而非僅是「補償」。

徐則鈺進一步表示，罷工時航空公司應就消費者具體受到的損害進行賠償，如消費者被迫購買其他航空公司機票，或因罷工而停留在他國延伸出多餘的住宿等，對於這些額外的機票及住宿費用，航空公司應「賠償」消費者。

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