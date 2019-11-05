獨家》百貨周年慶檔期驚傳櫃姐染肺結核 新光三越今證實安排員工健檢

目前正逢各家百貨公司周年慶檔期熱戰期間，但逛街人潮眾多的台北市信義區新光三越百貨，卻接獲通報傳出疑似有櫃姐感染法定傳染病結核病案例。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2019-11-05 18:01:32

〔記者錢利忠／台北報導〕目前正逢各家百貨公司周年慶檔期熱戰期間，但逛街人潮眾多的台北市信義區新光三越百貨，卻接獲通報傳出疑似有櫃姐感染法定傳染病結核病案例；新光三越台北信義新天地今接受本報查證時，證實有接到衛生福利部疾病管制署通報，指大約半年之前，疑似有人員感染肺結核，新光三越已配合進行員工造冊及安排健檢。

據了解，該櫃姐在結核病可傳染期內，因符合「接觸個案1天超過8小時」或「累計與結核病個案相處超過40個小時」標準，被衛生機關通知至醫院做X光檢查，消息因而曝光。

衛福部疾管署副署長羅一鈞今接受本報查證時，強調依傳染病防治法，為避免曝光感染者身分，無法針對疑似感染者的身分及工作地點進行說明或證實，衛生單位會針對曾與感染者有累積接觸超過8小時者，啟動追蹤防治，通報曾與感染者接觸過的公司進行員工造冊，安排胸部X光及抽血等檢查，民眾不用擔心疫情被隱匿。

根據疾管署官網對於結核病的說明，除了多重抗藥性結核病外，結核病列為第3類傳染病，結核病是由好氧性的耐酸性結核桿菌所引起，為全球性的慢性傳染病，在台灣一年4季都有病例，男性發生率比女性高，老人發生率比年輕人高，主要傳染途徑是飛沫及空氣傳染，只要依醫師提供的治療處方規則治療，可以治癒。

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