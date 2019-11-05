護航李佳芬「母語在家學」 韓陣營：根本沒歧視

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡（右起）、立委林麗蟬、立委王育敏、韓國瑜競選辦公室國政發言人黃曼昕（左），今天召開「英派政府 孩子當賊 扼殺文化 踐踏教育」記者會。。（記者塗建榮攝）

2019-11-05 17:53:51

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今天下午召開記者會，痛批國民黨總統參選人韓國瑜及妻子李佳芬先後稱「母語在家學」、「學校學母語浪費資源」是歧視成性。韓國瑜競辦發言人何庭歡及國民黨立委林麗蟬、王育敏等人隨後在立院召開記者會反擊，何庭歡強調，韓陣營從沒說過「母語不重要」、「禁說方言」，根本沒有歧視問題，請民進黨把話吞回去。

何庭歡開頭強調，韓陣營從未說過母語不重要，李佳芬要強調的是，「沾醬油式」的母語學習效果不彰，在家跟父母、家長長輩從生活中學習才是最有效的，哪個師資會比自己的父母、家長更精通自家的語言、腔調跟故事？

她指出，台灣孩子的雙語能力已遜色香港、菲律賓幾十年了，再這樣下去我們的孩子真的會吃大虧，課堂上應該聚焦中英語；母語部分，應該用鼓勵的態度，如社團、舉辦活動、甚至是獎金鼓勵的態度來鼓舞孩子活用母語，並且在家營造出母語的環境。

何庭歡說，韓陣營從沒講過「禁說方言」，沒有歧視的問題，這句話請民進黨吞回去，韓陣營反對歧視、反對撕裂族群、反對意識形態，更反對抹黑；她反批，韓國瑜、李佳芬拋出議題，都是讓大家檢討語言政策能有更多選擇，反而是民進黨上任後，未見教育部有更積極的做法。

立委林麗蟬表示，她看過李佳芬的談話，就是一個媽媽在分享生活經驗，此外，很多新住民媽媽也想將自己母國的語言傳承給孩子，甚至是其他想學的孩子，2014年馬政府就讓東南亞語進入課綱，讓台灣學生多一個選擇，但其中偏鄉師資不足方面如何檢討、補強，擴大學習環境才是大家需要的，感覺民進黨吵這個議題，感覺好像很不重視、不願多用心在這個語言政策上。

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