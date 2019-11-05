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外送員權益誰來管？ 勞動部：中央統一規範

民進黨立委林靜儀（右）、鍾孔炤（左）5日舉辦「網路訂餐平台外送員勞動權益保障」公聽會。（記者劉信德攝）

民進黨立委林靜儀（右）、鍾孔炤（左）5日舉辦「網路訂餐平台外送員勞動權益保障」公聽會。（記者劉信德攝）

2019-11-05 17:43:21

〔記者吳書緯／台北報導〕今年國慶連假期間，兩位分屬不同網路訂餐平台的外送員因為交通事故死亡，事後發現兩平台均未替勞工投保勞保，引起社會對外送員的勞動權益與職安風險產生關注。日前北市推出「台北市外送平台業者管理自治條例」草案，勞動部次長林明裕今天指出，基於外送員遍布全國，會由中央進行統一規範，讓外送員更有保障。

民進黨立委林靜宜、鍾孔炤今日在立法院召開「網路訂餐平台外送員勞動權益保障」公聽會，邀請專家學者、外送員以及行政機關代表與會。林靜儀指出，勞動部職安署針對網路訂餐平台進行專案勞檢，受檢的9家業者中，有5家業者被認定與外送員屬僱傭關係，後續也由職安署就勞檢查獲的違法事項，由各地勞工局進行裁罰。

但林靜儀提到，這些勞檢只是告訴平台業者，如何在形式上去除平台與外送員間的「從屬性」，繼續減少保險等人事成本，將外送員變成「真承攬」，工作風險仍由勞工自負，因此她呼籲，政府在新興的勞動市場於「僱傭」與「承攬」屬性日益模糊的情況下，僅對僱傭做出完整規範的管制方式，無法保障「零工經濟」勞動者的權益，因此針對外送員著手，召開公聽會。

林明裕提到，面對近年興起的零工經濟，應該以正面的態度看待，勞動部已經在10月召集外送平台進行洽談，獲得了包含在每日外送員出勤時數、APP外送避免「疊單」的承諾，但僅靠業者的自律遠不足夠，因此勞動部也發布了「食物外送作業安全指引」。

林明裕指出，即便現階段外送員認為與網路平台的關係還尚未明確，依舊受到職安法系的保障。他說，鑒於目前共有4萬5129名外送員遍佈全台，勞動部在10月下旬以決定會由中央來做統一的規範，台北市政府日前搶先推出「台北市外送平台業者管理自治條例」草案，他提到這是「相輔相成」，中央政府的責任就是讓全國外送員更有保障。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯也提醒，未來勞動市場的趨勢會是「勞動者越來越多，但勞工越來越少」，工作的人很多，但是勞工會變少，根據歐洲的統計，外送員的平均勞動年數是3年，因為這一行相當危險且無法永續，但仍會有源源不絕的新血加入。

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