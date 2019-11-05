再3天就立冬 營養師提醒冬令進補別踩地雷

薑母鴨、羊肉爐等鍋物是進補熱門食物。圖為示意圖。（資料照）

2019-11-05 17:53:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕11月8日就是「立冬」節氣，許多民眾準備開始冬令進補；不過營養師提醒，並非所有人都適合進補，藥膳補錯或補過頭，未蒙其利反而先受其害。

高雄長庚醫院營養治療科營養師梁子明說，「立冬進補」的飲食習俗，民眾可以「補的巧妙」，達到均衡、少油、低鹽、高纖的健康飲食訴求之外，又可以滿足立冬時令的過節氣氛。

梁子明建議，第一，吃藥膳時如薑母鴨、羊肉爐等，應該多搭配葉菜類食材如高麗菜、青江菜，或是菇類食材如金針菇、香菇，以達攝取足量的膳食纖維。

第二，應該將藥膳進補的羊肉、鴨肉、雞肉等食材，去除掉肥肉，動物皮等含油脂多的部位，減少攝取動物油脂。

第三，減少喝湯的習慣。雖然藥膳熬煮的湯頭，口味喝起來濃郁香甜，卻含有不少的鹽分及油脂，對心血管健康影響甚大；如果難以抵擋美食的誘惑，建議就淺嚐幾口，滿足即可。

第四，注意藥膳常見的沾醬及佐料如醬油膏、豆瓣醬、花生醬等，含鈉量及油脂含量也都較高，提醒要酌量食用。

第五，如果是患有糖尿病的民眾，則要注意挑選富含醣類的食材，若藥膳當中有根莖類食物如南瓜、玉米、芋頭、地瓜等，則必須減少主食類的分量如白飯、麵條、冬粉，以維持血糖濃度穩定。

第六，患有慢性腎臟病的民眾，建議應向醫師或營養師諮詢是否合適藥膳進補，以免造成腎臟負擔。

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