韓國瑜為何敢請假去選舉？ 柯文哲選的答案是…

台北市議員出選擇題，問長柯文哲（見圖）為何韓國瑜敢請假去選舉？柯文哲為了答案B：怕被議員一問三不知，再度被認證是草包。（記者王藝菘攝）

2019-11-05 16:44:25

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午赴議會施政報告，「友柯」民進黨議員劉耀仁砲打國民黨總統參選人韓國瑜酒空、草包，還數度對柯文哲說，「難怪你有萬般不服氣」，柯文哲僅回，「不會啦！」對於韓國瑜敢請假去選舉，劉耀仁還要柯文哲做選擇題回答，柯選了B：「怕被議員一問三不知，再度被認證是草包。」

劉耀仁於議場播放PPT檔，問柯文哲為何韓國瑜敢請假？A，沒時間台灣走透透，所以請假。B，怕被議員一問三不知，再度被認證是草包。C，怕答詢時胡言亂語，被認為宿醉未醒、被認證酒空仔。D，去年11月24日選舉證明高雄市民很好說話；很好騙，再騙一次沒關係。E以上皆是。柯文哲回答B。

劉耀仁對柯文哲說，在韓國瑜還沒火紅之前，你（柯文哲）是「全台灣天公仔子」，韓出現後，聲量被吸走，韓國瑜代表最大在野黨選總統，你（柯）心中也有百般不服氣，因為不管學歷，從對人類貢獻，韓國瑜遠遠不及柯文哲柯，草包怎麼可以出來選總統？且從早睡到中午，市長面對總質詢怎麼敢請假，他參加34次總質詢從沒市長敢請假。

民進黨台北市議員劉耀仁質詢。（記者王藝菘攝）

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