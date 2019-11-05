網友造謠母親死訊 郭台銘親赴刑事局提告

鴻海集團創辦人郭台銘到刑事局控告網友散播不實謠言。（記者王藝菘攝）

2019-11-05 12:04:31

〔記者姚岳宏／台北報導〕臉書帳號「李英德」在網路上涉散播污蔑郭台銘的母親已死，郭台銘忍無可忍，除原本已提告的200餘網友，上午11點半親自前往刑事局加告此人惡行，郭台銘沉痛表示，「你可以詛咒我被車撞死，但任何人不能詛咒我母親；如果連我都不能保護我家人，台灣還有多少人可以做到不受網路霸凌？」

郭台銘表示，從他參加初選開始，各種黑郭言論及假新聞從沒間斷過，甚至包括恐嚇他的小孩及母親，他很遺憾「選舉泯滅人心」，現在又散布他母親過世的假消息，已經是極度惡質的行為。

郭台銘還說，國民兩黨如放任不管，任由其支持者霸凌，人民如何可免於恐懼的自由，今天他忍無可忍，才親自站出來向警方報案，並強調社會不應任由少數人政治立場而被撕裂，更不應姑息養奸，「破壞生我養我育我的台灣的民主自由！」

關於有不理性的民眾在網路發表郭台銘之母搶救無效死亡訊息，郭台銘辦公室昨先嚴正澄清這是少數網友以惡意且惡質的發言，試圖打擊郭台銘先生，郭辦表示，針對這樣極度惡劣的行為一定提告，並追究到底，盼各界勿再以訛傳訛。

媒體詢問郭台銘母親身體狀況，郭辦指「一切安好，感謝大家關心」。並解釋事件出於一網友署名李英德（可能是假名），還在執行長劉宥彤臉書粉絲團上留言，「因郭台銘不聽話執意選總統、分裂國民黨被氣出心臟病」的假消息，面對郭辦幕僚的勸言還寫下，「富士康14個被郭台銘害得跳樓的人性在哪裡」。

郭辦表示，這名網友污蔑郭台銘母親，在網路上散佈郭台銘母親去世之假消息，此人已多次在郭台銘及郭辦人員粉絲團留言汚辱及恐嚇相關人等，此人已在先前向警方告發之名單中，但他不知收斂，開始散佈更惡劣之假消息，還大言不慚表示歡迎提告，絕不道歉，有恃無恐，公然向社會道德尺度宣戰，挑戰公權力，郭台銘辦公室已向警方再次提告，維護台灣之民主法治。

鴻海集團創辦人郭台銘到刑事局控告。（記者王藝菘攝）

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