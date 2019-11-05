執行署「合法討債」破5500億 富邦商銀被追討15億居冠

法務部行政執行署徵起金額破5500億元，今舉辦成果分享會，署長林慶宗致詞。（記者黃捷攝）

2019-11-05 12:00:55

〔記者黃捷／台北報導〕法務部行政執行署成立18年，如今徵起金額突破5500億元大關。執行署今上午舉辦成果發表會公布前10名義務人，第一名為台北富邦商業銀行，徵起金額15億8762萬餘元；第二名為士林望族「林姓三姊妹」近13億9142萬餘元，第三名則是「青果大王」陳查某繼承人陳建忠10億7485萬餘元。

餘下7名依序為太平洋建設章姓總經理9億422萬餘元、台電公司8億9034萬餘元、太合投資7億5593萬餘元、大同公司6億3787萬餘元、大有巴士6億2215萬餘元、邱姓義務人6億683萬餘元、建台水泥5億5853萬餘元。

另執行署自2017年12月突破5千億元關卡後，至今年10月底5551億元期間，新徵起金額前3大義務人，分別為高雄分署徵起建台水泥1億8964萬餘元、士林分署徵起雅新實業1億8644萬餘元、彰化分署徵起李姓家族5名成員共1億3692萬餘元。

執行署長林慶宗今致詞表示，感謝歷任各級長官的指導，也感謝歷任署長及分署長的睿智掌舵，日後會在前人的努力基礎下繼續往前邁進；法務部長蔡清祥則肯定所有同仁的付出，讚賞執行署近來在強力執行、為民服務創新措施等各分面的優異表現。

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