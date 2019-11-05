韓民調未達追平對手目標 何庭歡：近期也許會有契機

面對國民黨總統參選人韓國瑜民調欲振乏力，發言人何庭歡引用韓國瑜的話說，「得民調者不會得天下，得民心者才會得天下。」（記者施曉光攝）

2019-11-05 11:11:45

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千上月中旬曾公開指出，韓國瑜在10月底前會與競爭對手蔡英文民調打平，11月中旬出現超前，但迄今多家民調顯示韓的民調始終欲振乏力，韓辦發言人何庭歡今日受訪回應，其實韓營內部民調顯示，雙方差距並不如外界所看到的這麼大，「但還是有一些小差距，會繼續努力」，至於差距多少，她以是內部民調為由，拒絕透露。

至於是否還有信心民調在本月中旬可以超前蔡英文，或目標要做修正？何庭歡並沒有正面回應，只說會再持續努力，「相信近期內會看到也許出現一些比較好的契機」。

針對這兩天有媒體公布最新民調結果指出，韓國瑜上週才止跌回升，本週又再往下掉，何庭歡表示，尊重各方民調結果，她並強調民調總是起起伏伏，韓陣營承認民調確實還有努力的空間，不過就像韓國瑜所說，與其關注冷冰冰的民調數字，不如更費心在爭取民眾權益，讓百姓過更好生活，「得民調者不會得天下，得民心者才會得天下。」

此外，對於民進黨主席卓榮泰昨日呼籲國民黨候選人及黨公職振作一點，別再拿上廁所、洗內褲這樣的低級笑話來污辱人民的判斷能力，何庭歡回應，韓國瑜在傾聽之旅有提出政策，至於日前韓公布洗衣服的影片，只是展現日常生活，拉近與民眾距離，希望外界不要過度解讀。

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