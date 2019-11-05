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分享台灣社會創新 唐鳳：下週將訪荷蘭與德國

行政院政務委員唐鳳下週將訪荷蘭與德國。（記者李欣芳攝）

行政院政務委員唐鳳下週將訪荷蘭與德國。（記者李欣芳攝）

2019-11-05 10:49:56

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院政務委員唐鳳今天上午表示，日前到泰國參加社會創新研討會，泰國政府對我們推動社會創新非常有興趣，下週將前往荷蘭與德國，參加類似的研討會，在荷蘭將探討如何把設計思考導入公部門，現在大家關心的是怎麼變好用的設計服務，因此，下週到荷蘭時，將介紹台灣政府近期推出的登山一站式的服務。

至於在德國部分，唐鳳說，將到德國柏林2天，在德國主要是要探討台灣如何有新的創新應用在公共行政方面，會有公開的座談會。

唐鳳在10月下旬出席駐泰代表處和朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）傳播藝術學院合辦的社會創新及公民參與研討會，和泰國各界近200名人士討論，分享台灣利用科技創新協助社會發展的經驗。部份泰國學者認為，在大數據資訊上，泰國能夠向台灣學習。

唐鳳今天上午會同日前到泰國參加研討會的工程會專委張兆琦與外交部科長錢慕賢，在行政院與媒體舉行茶敘，唐鳳在受訪時，做了以上表示。

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