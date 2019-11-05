7年逾8萬原民放棄律師陪偵 立院三讀法扶預算籲檢討

吳慷仁在《我們與惡的距離》中飾演法扶律師，引起社會大眾的關注。（圖：公視提供）

2019-11-05 10:27:32

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會上午三讀通過「法律扶助基金會109年度預算書案」，其中總收入及總支出均編列15億2145萬4000元。會中另通過4項決議，包括原住民主動放棄法扶律師陪同偵訊的比例居高不下，高達八成七以上，請法扶基金會檢討原因，積極研議政策宣導與具體改善方法，於2個月內提出書面報告。

根據法扶報告，明年度業務總收入預算共編列15億2145萬4000元，其中政府捐助收入13億3405萬3000元，回饋及追償金收入950萬元，政府委託案收入1億3456萬2000元，民間捐贈收入及民間專案計畫收入700萬元，基金孳息收入3633萬9000元。支出預算共編列15億2145萬4000元。

會中另通過民進黨立委周春米等人所提出的4項決議，內容包括：檢討原民放棄律師陪偵率為何居高不下；扶助律師應得酬金合理化；「勞動事件法」明年上路後相關通盤評估等。

就原民放棄陪偵部分，提案指出，法扶基金會的原住民律師陪偵專案，自2012年7月開辦至今年8月底為止，已成功派遣8076位律師陪同偵訊。但實務上原住民主動放棄陪偵的比率居高不下，共有8萬3057位族人放棄律師到場陪同偵訊的權利，主動放棄比率高達八成七以上。

提案委員質疑，原住民族人高放棄的比率，究竟是不知道他受此權利保障且免收任何費用，或有其他考量？且經法扶基金會分析，放棄權利的原住民中，以涉犯公共危險罪者居多，約占四成以上，是否為影響放棄的因素之一，仍有待積極了解檢討。

因此，提案委員請法扶基金會通盤檢討原住民陪偵政策高放棄比率的原因，並透過其下的原住民族法律服務中心，會同原住民族委員會，積極研議政策宣導與具體改善方法，並於2個月內向立法院司法及法制委員會提出書面報告，以提升法律扶助效能，充分達成保障原住民族人權之政策目的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法