忍無可忍！郭台銘上午11點半赴刑事局提告辱母網友

郭台銘上午11點前往刑事局提告。（資料照）

2019-11-05 09:38:48

〔記者陳柔蓁／台北報導〕臉書帳號「李英德」在網路上涉嫌散播不實惡劣謠言，以及公然侮辱的言論，此事涉及污蔑郭台銘的母親，郭台銘原定上午11點前往刑事局提告，郭辦後來再通知，郭提告時間改11點半。

關於有不理性的民眾在網路發表郭台銘之母搶救無效死亡訊息，郭台銘辦公室昨（4）日嚴正澄清這是少數網友以惡意且惡質的發言，試圖打擊郭台銘先生，郭辦表示，針對這樣極度惡劣的行為一定提告，並追究到底，盼各界勿再以訛傳訛。

媒體詢問郭台銘母親身體狀況，郭辦指出，「一切安好，感謝大家關心」。解釋事件出於一網友署名李英德（可能是假名），還在執行長劉宥彤臉書粉絲團上留言，「因郭台銘不聽話執意選總統、分裂國民黨被氣出心臟病」的假消息，面對郭辦幕僚的勸言還寫下，「富士康14個被郭台銘害得跳樓的人性在哪裡」。

郭辦表示，這名網友污蔑郭台銘母親，在網路上散佈郭台銘母親去世之假消息，此人已多次在郭台銘及郭辦人員粉絲團留言汚辱及恐嚇相關人等，此人已在先前向警方告發之名單中，但他不知收斂，開始散佈更惡劣之假消息，還大言不慚表示歡迎提告，絕不道歉，有恃無恐，公然向社會道德尺度宣戰，挑戰公權力，郭台銘辦公室已向警方再次提告，維護台灣之民主法治。

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