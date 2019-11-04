88.3萬名學生揹學貸 數千名學生逾期 39萬是學貸件數

教育部資料顯示，目前學貸總數是1832億元，學貸件數是504萬件，1個學生1學期申請1次學貸算1件，逾期2萬2000件、逾期率為0.38％，在88萬3000名借學貸的學生中，只有數千名學生逾期，絕對不是39萬人，但如果呆帳都要納稅人出，估算民眾要給付近7億元，顯然不合理。（記者林曉雲攝）

2019-11-04 23:16:04

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部資料顯示，目前學貸總數是1832億元，學貸件數是504萬件，1個學生1學期申請1次學貸算1件，逾期2萬2000件、逾期率為0.38％，在88萬3000名借學貸的學生中，只有數千名學生逾期，國民黨指39萬人呆帳完全錯誤，39萬是學貸案件數，但如果呆帳都要納稅人出，估算納稅人要給付近7億元。

教育部資料也顯示，學貸呆帳在前總統馬英九任內最高，主因是學生人數較多，之後因少子化學生人數遞減，但為減輕學生揹學貸的壓力，總統蔡英文上任後，推動諸多友善策略，學貸利率從1.62％降為1.15％，有90萬名揹學貸的青年受惠，每年減輕負擔13.62億元，而「緩繳本息門檻」由月薪3萬元放寬到3萬5000元，政府另提供15.4億元經費，協助50萬名正在還學貸的青年「只繳息不還本」，都大力減輕揹學貸的學子經濟壓力。

至於國民黨提出39萬人逾期則是完全錯誤，教育部澄清，從民國92年迄今累計有數千萬件學貸案，其中有39萬件逾期，39萬是件數而非人數，且是歷年累積案件數，1個學生1學期申請1次學貸算1件，1個學生如果大學4年都借學貸就有8件學貸案。

行政院晚間表示，蔡英文總統上任後，相當關心減輕青年學子的負擔，且為協助經濟上有需要的學生，行政院要求教育部積極掌握學貸申請及還款狀況，降低青年學貸還款負擔，並隨時盤點檢討相關政策，不僅如此，政府也對弱勢學生提供助學措施，學雜費減免補助23萬7000多人次，經費近61億元，而大專校院弱勢生助學金補助6萬4000多人、經費17億多元，就學貸款補助利息47萬1000多人次，經費為23億多元；而高教深耕計畫也有弱勢協助經費8億多元，弱勢生校外租屋每月補貼最多可達1800元，青年婚育家庭每月租金補貼最高也有5000元。

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