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行政院科技會報 張忠謀等產業三巨頭提建議

台積電創辦人張忠謀（右二）今在行政院科技會報中提建議。（行政院提供）

台積電創辦人張忠謀（右二）今在行政院科技會報中提建議。（行政院提供）

2019-11-04 21:49:46

〔記者邱燕玲／台北報導〕行政院長蘇貞昌今主持「行政院科技會報第17次會議」，出席會議的台積電創辦人張忠謀在會中指出，政府對數位經濟及AI對社會的影響問題，已有初步認識，這是很可喜的。但是報告所指數位經濟與AI替代了許多就業機會，也會產生其他就業機會，他認為是錯覺，因為新的就業機會是給不同的人，甚至在不同國家，長期會產生失業問題，而解決的辦法是教育及訓練，從教育提升人才；人才培育是所有產業和企業都要面臨的問題，政府要幫中小企業設想，例如與工研院、資策會等組織合作培訓等。

廣達電腦董事長林百里提出，台灣應該要成為AI輸出國，運用教育把軟體、解決方案做到非常好，AI最後的決勝點就是商業模式，我們要翻轉出AI的商業模式，成為AI強國。此外，人才的產出也很重要，科技部及教育部培育出優秀的工程師或優秀創業家，兩邊要一起發生，我們才有AI經濟模式。

Google台灣董事總經理簡立峰表示，他在Google工作進入第4年，台灣是Google亞洲最大、美國以外第3大研發基地，雖然台灣面臨少子化問題，人才培育是他看到台灣的新機會，現在年輕世代偏重AI與軟體，導致半導體與IC人才出現斷層，可能解決做法就是跨領域式訓練，在立足半導體跟IC設計優勢之外，同時著重AI與軟體。此外，透過國發會及各部會的努力，台灣新創確實有做起規模了，但如何與國際接軌，例如我們的生意怎麼在日本發展，工程師創業怎麼在日本落地，台灣非常缺乏國際營運與銷售人才，我國在發展新創產業時，也應思考國際營運人才如何佈建的問題。

行政院長蘇貞昌表示，台灣土地小、資源稀少，能在世界上占有一席之地，靠的是人才。但世界變化很快，人才培育要不斷與時俱進、終身學習，因為「現在不是慢慢來的時代」。

行政院長蘇貞昌今主持「行政院科技會報第17次會議」，強調人才培育要與時俱進，「現在不是慢慢來的時代」。（行政院提供）

行政院長蘇貞昌今主持「行政院科技會報第17次會議」，強調人才培育要與時俱進，「現在不是慢慢來的時代」。（行政院提供）

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