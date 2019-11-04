抗中保台挺蔡英文！ 中研院院士發起學術界連署

中研院院士陳定信。（資料照，記者廖振輝攝）

2019-11-04 20:58:37

〔記者林惠琴／台北報導〕2020總統大選進入倒數，中央研究院院士陳定信擔任召集人，以及20位院士與近30位前大學校長共同發起支持總統蔡英文連任的連署，在聲明中陳述香港的困境、中國對台灣的打壓，強調要守護台灣，應該擁護「溫和而堅定」的抗中保台國策，呼籲集中選票投給蔡總統！

陳定信表示，中國給的壓力大，香港又變成這樣，說明「一國兩制」行不通，加上蔡總統上任以來，在各方面的表現都做得不錯，應該給予支持，因此決定發起連署，也獲得許多人的響應，已經籌備一、兩週，並於今日正式上線。

連署聲明一開頭就指出，大批香港民眾延續數個月以來的抗爭，走上街頭響應「沒有國慶、只有國殤」的大遊行，香港地鐵站關閉大半，平時熱鬧的銅鑼灣宛如鬼城。警民衝突從白天持續到深夜，港警首度實彈開槍，全港66人送醫。眼見香港逐步被剝離自由，人權幾近蕩然無存，正是實施「一國兩制」，深陷絕地，難以脫逃的困局！

再提到作為知識份子，這些年來見證了台灣的民主是如何地遭受外在的打擊，特別是民進黨重返執政之後，來自中國的蠻橫打壓與日俱增：中國迫使台商企業表態支持一中原則、威脅國際航空公司更改對台稱謂、用金錢買斷中華民國的邦交國、扼殺中國人民的旅遊權利，企圖影響台灣經濟等。這些無所不用其極的手段，目的都在逼迫台灣人接受一中的前提。

文中並提及，中國和國內企業與傳媒勢力之間千絲百縷的利益掛勾關係，以及對台灣社會全面進行的統戰滲透，傳播大量虛假訊息，加深台灣社會對立，形成對執政當局重大政策的百般阻礙，間接造成去年底地方選舉民進黨措手不及，招架乏力的潰敗。

文中最後強調以知識份子的良知和專業，審視蔡政府3年來的執政，儘管政策的推動與執行方式，仍有值得商榷批評之處，但改革的方向是正確的、努力已經展現可以預期的效益，因此呼籲國人回歸常識與良知、拒絕空洞的口號與話術，擁護蔡總統「溫和而堅定」的抗中保台國策，在明年1月11日的大選，義無反顧地集中選票，投給捍衛台灣、造福本土的蔡總統。

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