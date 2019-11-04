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汰舊換新草案出爐 7期機車明年補助5千元

明年機車汰舊換新補助草案出爐，最高可領5000元補助。圖為示意圖。（記者羅綺攝）

明年機車汰舊換新補助草案出爐，最高可領5000元補助。圖為示意圖。（記者羅綺攝）

2019-11-04 20:36:24

〔記者羅綺／台北報導〕環保署今天發布「機車汰舊換新補助辦法」草案，明年起將不再直接補助新購機車，僅補助「汰舊換新」，但補助對象擴大至96年6月30日前出廠的燃油機車（含二行程與四行程）；新購對象除了電動機車以外，也擴大到七期燃油機車，最高可補助5000元，但大型重機不納入補助。

根據草案，明年起汰舊換新重型電動機車、七期燃油機車可補助5000元，輕型及小型輕型電動機車補助3000元；110年起重型電動機車、七期燃油機車可補助3000元，輕型及小型輕型電動機車補助1000元。但環保署表示，為鼓勵民眾及早汰舊換新，後年補助金額將遞減。

補助對象包括年滿18歲國民或是持有外僑居留證、永久居留證的外籍人士，以及獨資、合夥或法人。每人限補助1輛，過去若曾申請過環保署新購電動輔助自行車補助、新購電動自行車補助、淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助者，則不予再補助。

草案預計於109年1月1日施行，補助時間至110年12月31日止，以購車發票日期認定補助年度。申請109年度補助者，應於110年1月10日前提出申請，超過110年1月10日提出申請者，核發110年度的補助金額。申請110年度補助者，應於111年1月10日前提出申請，逾期不予補助。

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