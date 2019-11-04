「金絲貓」當噱頭！應召站藏身大廈 仍被警方掃蕩

警方逮捕外籍賣淫女。（記者王冠仁翻攝）

2019-11-04 21:19:46

〔記者王冠仁／台北報導〕有應召站業者在台北市萬華區一棟大樓經營應召站，引進外籍女子來台賣淫，業者還以俄羅斯籍「金絲貓」為噱頭，透過手機通訊軟體隨機發送攬客訊息，吸引眾多嫖客上門。不過，該應召站因為生意火熱遭人檢舉，轄區警方強勢掃蕩，先後逮捕8名外籍賣淫女與2名業者，警方除將賣淫女送交移民署收容，也將強勢掃蕩該大樓色情業者。

台北市萬華分局日前執行轄區色情掃蕩勤務，在昆明街一處大樓5樓與9樓，查獲1名俄羅斯籍、5名泰國籍女子從事性交易工作、8名尋芳男客及2名應召站業者。其中俄羅斯籍女子還被應召站業者用來打廣告吸引嫖客，有不少嫖客「慕名而來」，其中有不少嫖客因「慾火難耐」且「不耐久候」，當下就選擇其他女子從事性交易。

不久，警方發現該業者死灰復燃，又再前往同一地點掃蕩，再次逮捕2名泰國籍賣淫女，並查扣潤滑液、保險套及性交易所得等證物。

警方說，這些外籍女子每次性交易所得約 3千元至5千元不等，業者為了躲避查緝，都透過手機通訊軟體傳送訊息，嫖客再以通訊軟體與應召站業者取得聯繫，再由業者約定前往指定處所進行消費。

這些外籍賣淫女與嫖客都被警方依違反社會秩序維護法裁罰，外籍女子裁罰後並送往移民署收容，應召站業者則依妨害風化罪嫌移送。

萬華分局說，為掃蕩「外籍賣春集團」，今年至10月已執行「清樓專案」計25次、40處所，且採取多次複查方式，瓦解應召女子容身處所。

警方逮捕外籍賣淫女。（記者王冠仁翻攝）

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