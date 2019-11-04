百年渠道已遭灌漿破壞 文資委員現勘：水利處處理過當

台北市文化局下午進行文資現勘。（記者楊心慧攝）

2019-11-04 21:29:15

〔記者楊心慧／台北報導〕捷運雙連站附近、台北市中山區中山北路二段84巷挖到疑似百年的古圳，台北市工務局水利工程處卻以周邊有裂縫，恐有崩塌危機，做初步施工灌漿，引起文資界人士批評，今下午台北市文化局找4名文資委員前往現勘，多名文資委員表示水利處的處理方式過當，未來若有相同情形，別急著施工。

水利處表示，現場開挖範圍旁的巷道，路面已出現縱向裂縫且有持續擴大趨勢，顯示溝牆已有傾倒崩塌的危險，因此有和民安里長羅孝英、當地居民協調，先進行安全施工，接著停工等文化局找文資委員現勘，既然文化局有SOP，未來將照程序進行，也會檢討。

台北市水利處在中山北路二段84巷進行「雨水下水道緊急搶修預約維護工程」，意外挖到疑似百年的古圳，但經民間研究者黃湯姆比對資料，初步斷定應非古圳，可能是日治時期興建、具百年歷史排水渠道，但同樣具歷史價值。

台北市文化局今下午召開文資會勘，文資委員詹添全、張崑振、蔡元良、薛琴等到場現勘，但多位文資委員皆認為該處不具文資價值。

薛琴表示，要指定成文資必須有獨特性、歷史性、完整性、地方性等去作考量，水利處施作屬不可逆工法，難恢復成未施工的樣子，他建議社區可用社區營造的方式作規劃，不見得一定要有文資身分。

詹添全認為，雖有裂縫但應不至於有立即危險，水利處竟用鋼筋水泥進行施工，把原本可能具文資價值的渠道埋在裡面，對文資來講是很大的挫敗，水利處反應過度、處理過當。詹添全要求，未來水利處若有相同情形，且也沒有立即危險的疑慮時，別急著施工。

蔡元良表示，需比對渠道的身世才能評估他的價值性，若不具文資身分，未來規劃一下做為鄰里小公園也不錯。

民安里長羅孝英表示，未來希望將這塊地方活化，做為社區使用，雖這不是古圳，但具百年歷史的渠道，可讓外界了解這個地方的歷史文化，並凝聚當地居民的社區意識，也會向市長柯文哲提出計畫。

文化局副局長田瑋表示，聽現場老師評估4位有3位認為不具文資價值，可能較難取得文資身分，但其實日本有不少渠道、水溝也是沒有文資身分，以社區營造的方式進行保存，鼓勵里長與居民研究如何進行保存，建議持續以社區營造方式關注。

針對水利處處理過當，田瑋說，將和水利處溝通未來挖到疑似具價值文資的處理方式，應照SOP進行。

捷運雙連站附近、台北市中山區中山北路二段84巷挖到疑似百年的古圳，台北市工務局水利工程處卻以周邊有裂縫，恐有崩塌危險，做初步施工灌漿。（記者楊心慧攝）

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