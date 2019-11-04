北市托嬰中心評鑑詛咒？ 逾半優甲等隔年招生卻下降

台北市議會4日繼續進行市政總質詢，台北市長柯文哲列席答詢。（記者羅沛德攝）

2019-11-04 21:11:07

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員侯漢廷今於議會市政總質詢指出，托嬰中心市場失靈，近3年統計，台北市社會局對托嬰中心的評鑑出現詛咒，有超過一半的優甲等托嬰中心，隔年招生負成長，收托人數下降，反觀沒通過評鑑的爛托嬰中心，招生人數過半正成長，劣幣驅除良幣。對此，台北市長柯文哲僅回應，這實在有趣，並強調會努力增加公托。

侯漢廷指出，近3年來，5間托嬰中心被評為優等、28間為甲等，評鑑前總收托人數分別112人、686人，評鑑後分別降至106人、656人。反觀81間被評鑑為乙等、7間丁等（含未通過評鑑），評鑑前總收托數分別1763人、95人，評鑑後各增加至1816人、99人，出現正成長。

柯文哲答詢時反問，評鑑較差的托嬰中心是不是價格大幅下降？侯漢廷回答說，查證過並非如此，因優甲等價格並沒有漲，反而有一些貴族私立托嬰中心是乙等；柯語塞回說「這有趣。」侯接著指，問題可能就變成家長是否不知道評鑑結果？或家長認為評鑑沒有消費參考價值？

社會局長陳雪慧起先回應，評鑑絕對有參考價值，優甲等機構前一年招生狀況可能滿收、排隊長，可能家長口耳相傳認為排不到優甲等，所以多元選擇。在侯追問下，陳才終於鬆口，指評鑑項目有100多個項目，應該從家長角度看，而非專家學者。柯文哲則當場要求陳雪慧，努力釋出公托空間，但不要亂開支票，並詢問陳雪慧可不可以？陳回說會努力。

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