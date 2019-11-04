為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

談「學姊」性騷案 柯文哲批媒體：「沒紀律倫理」太過分

台北市長柯文哲（中）、副市長黃珊珊（左）4日對市府副發言人「學姊」黃瀞瑩疑遭職場性騷擾案答詢。（記者羅沛德攝）

台北市長柯文哲（中）、副市長黃珊珊（左）4日對市府副發言人「學姊」黃瀞瑩疑遭職場性騷擾案答詢。（記者羅沛德攝）

2019-11-04 17:18:44

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員耿葳今下午於議會市政總質詢表示，她要替台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩發聲，但不解為何被指控性騷擾的台北市政府顧問劉嘉仁今天請辭，難道是在「斷尾求生」？台北市長柯文哲回應，既然有爭議，也不要在這地方做妄加揣測，很多東西調查完再處理。這說法被耿葳質疑是「怕影響選情」？柯文哲回答時砲口對向媒體，批媒體不可以這樣把當事人名字揭露，沒媒體紀律、倫理，實在太過分。

耿葳問柯文哲，這件事有沒有構成性騷擾？柯文哲回應：「我當時聽不覺得。」耿葳驚訝說：「你不覺得？」針對性騷擾案，應有性平會等SOP，怎麼市長當場認定這件事沒構成性騷擾？柯回答說，「當事人也沒有這樣講」，既然有爭議，就指定專案小組。

副市長黃珊珊說明，現在已經由資訊局主秘當召集人，會成立性騷擾防治委員會，本來有一個月調查期，會「再盡快、希望在最短時間、這禮拜」先做相關人員的訪查，至於調查內容，柯文哲跟他們都沒看到，不方便評論。對於劉嘉仁請辭，黃珊珊說，請辭是行政上面，調查不會因為這樣停止。

耿葳問柯文哲批准了辭呈？柯文哲回說「我還沒有看到。」對於是否在斷尾求生？柯回說，既然有爭議，也不要在這地方做妄加揣測，很多東西調查完再處理。

耿葳質疑，是否擔心影響選情，畢竟劉嘉仁是安排地方行政很重要人物？柯文哲回應時卻批，第一點媒體不可以這樣把當事人名字揭露，根本完全沒有媒體紀律，媒體倫理都沒有了，「我要特別點名那個媒體，這樣實在太過分」。

耿葳希望柯文哲響應聯合國國際終止婦女受暴日，當場問柯是否願意畫上象徵性的橘色口紅？柯文哲回說「不用畫啦！我拒絕」，並強調，很多東西要等調查結果出來，這時候不該這樣妄加揣測。耿葳指出，當事人主觀覺得不舒服，就已經構成性騷擾要件，而不是好想要把事情淹蓋起來，雖然已經到選舉，大家非常戰戰兢兢，但這件事不可抹滅。

國民黨市議員耿葳（見圖）4日質詢時，提到「學姊」黃瀞瑩疑遭職場性騷擾案，希望市長柯文哲響應聯合國每年的11月25日定為國際終止婦女受暴日。（記者羅沛德攝）

國民黨市議員耿葳（見圖）4日質詢時，提到「學姊」黃瀞瑩疑遭職場性騷擾案，希望市長柯文哲響應聯合國每年的11月25日定為國際終止婦女受暴日。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
劉嘉仁涉性騷請辭獲准 柯文哲：擺在這裡會變困擾
2019-11-04 16:32

劉嘉仁涉性騷請辭獲准 柯文哲：擺在這裡會變困擾
獨家》霧裡看花！市府顧問性騷「學姊」疑雲再爆內鬥說
2019-11-04 13:04

獨家》霧裡看花！市府顧問性騷「學姊」疑雲再爆內鬥說
辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場

辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場
輔選初體驗 「學姊」到苗栗避談柯文哲「出價說」
2019-11-03 21:06

輔選初體驗 「學姊」到苗栗避談柯文哲「出價說」
「SOP控」柯P挨 挨轟處理學姊疑遭性騷擾案未照SOP
2019-11-01 18:45

「SOP控」柯P挨 挨轟處理學姊疑遭性騷擾案未照SOP
疑遭性騷擾「學姊」封口不談 黃珊珊：一個月交調查結果
2019-11-01 10:11

疑遭性騷擾「學姊」封口不談 黃珊珊：一個月交調查結果
獨家》學姊驚爆遭性騷擾 柯P愛將喊冤：僅討論事情
2019-10-31 13:05

獨家》學姊驚爆遭性騷擾 柯P愛將喊冤：僅討論事情

網友回應

臺北市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播